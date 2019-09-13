奧斯陸自由論壇登場 唐鳳：台灣為民主自傲

（中央社記者侯姿瑩台北13日電）國際人權盛會「奧斯陸自由論壇」今天再度在台舉行。出席的數位政委唐鳳表示，台灣為自己的民主感到驕傲，持續努力提升民主，透過社會創新，並善用科技讓人民使用，不是讓人民屈服科技。

奧斯陸自由論壇由總部設在紐約的人權基金會（Human Rights Foundation）主辦。2009年起，每年在挪威奧斯陸舉辦「奧斯陸自由論壇」；除了每年固定在挪威舉行的主活動，也逐漸擴展到其他城市舉辦子活動，包括紐約、墨西哥市等，亞洲則選擇在台北舉辦。繼去年之後，人權基金會今年再度在台舉辦奧斯陸論壇。

在香港反送中示威延燒之際，今天活動由台灣獨立創作歌手克里夫帶來開場表演，並為香港民主運動加油。論壇講者包括香港知名社運歌手何韻詩；曾任北韓外交官、目前居住首爾的脫北者太永浩（Thae Yong-ho）；對俄羅斯資訊策略戰有深入研究的資訊戰專家馬克烏（Molly McKew）；肯亞變性人權益社運者麼布瓜（Audrey Mbugua）；以及曾獲普立茲獎的緬甸克欽族記者突珊（Esther Htusan）等人。

人權基金會執行長哈佛森（Thor Halvorssen）表示，全世界有96%的難民來自獨裁國家；在全球最貧窮30個國家中，25個是獨裁政府。

他說，在台灣要非常重視的問題，就是中國的獨裁主義。中國的經濟建立於不公平的做法，運用資本主義讓台灣、香港的人，好像賺了很多錢，但卻用這樣的錢去破壞民主政體；另外，中國也竊取其他國家的科技。

他批評，中國一直與人民開戰，剝削人民、打造非常厲害的監視監控技術等。面對這樣的狀況，他認為，需要靠公民社會發聲 要去了解議題並施壓讓政府注意到這些問題。

他指出，台灣在獲得自由上付出很多代價。希望藉由今天的論壇，不僅是分享困境，在保護自由上，也能有所啟發。

出席活動的人士還包括唐鳳。她表示，台灣為自己的民主感到驕傲，也持續努力提升民主，透過社會創新，善用科技讓人民使用，而不是讓人民屈服科技；台灣政府並致力改善網路的普及。

唐鳳說，即便台灣的努力有了成果，仍然還是有挑戰，例如假訊息等。不過，台灣有發展一套模式，藉由事實查核機制，來破除不實資訊。

突珊則分享緬甸民選政府對人民的打壓，來自土耳其、流亡美國的NBA球員坎特（Enes Kanter）透過直播連線，分享遭受土國政府打壓的經驗。

此外，國民黨籍立委許毓仁、民進黨籍立委尤美女、婚姻平權大平台總召呂欣潔也受邀分享台灣同婚合法化的經驗。（編輯：林興盟）1080913