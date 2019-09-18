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首頁 / 政治

法國學者：2020台灣大選是世界價值測試

最新更新：2019/09/18 23:01

（中央社記者曾依璇巴黎18日專電）在台灣任教的法國漢學學者何重誼投書媒體表示，在世界趨於區分陣營及美中關係緊張的背景下，2020年的總統選舉是觀察台灣面對中國影響力、防守假新聞及外來干擾能力的機會。

在輔仁大學任教的何重誼（Jean-Yves Heurtebise）投書世界報（Le Monde）表示，世界越來越傾向區分不同陣營，一端是包括中國、巴基斯坦、伊朗等國家的「非自由軸心」；一端是日本、印度、美國等組成的「新自由軸心」。台灣未來的總統將必須努力維護混合不同成分的身分認同及華人世界唯一民主自由之地的經濟成就。

何重誼表示，明年的總統選舉會是民主進步黨及中國國民黨兩個主要政黨之間的傳統對決，分別由尋求連任的現任總統蔡英文及高雄市長韓國瑜代表競爭，另外還有前副總統呂秀蓮、新黨的楊世光、中國紅色統一黨的黃榮章等人參選。

文章提到，今年初，民意調查顯示蔡總統支持率落後，但自6月起反轉，也就是香港反對逃犯條例修訂草案運動開始之時，蔡總統力挺香港抗議群眾，讓她得以找回部分台灣選民的支持；相對地，韓國瑜的形象因一些負面新聞而變得黯淡，但他仍有一群死忠支持者，在網路上表現積極。

何重誼表示，當前美中關係緊張，與中國大陸的關係比以往更加強烈影響台灣選民對候選人的判斷，蔡總統可能以美方所支持候選人的形象出現，韓國瑜則可能展現出北京所支持候選人的形象；蔡總統也代表一個維持政治自主的候選人，而韓國瑜代表經濟商機的承諾，也就是說，美方支持的候選人代表政治價值，北京支持的候選人代表經濟價值。

何重誼表示，這種情況很矛盾，美方希望與中國維持平和關係，卻曾在前總統陳水扁兩度當選時遇到阻礙，現在美方對蔡總統的支持，可以用蔡政府的努力及美中長期貿易戰來解釋。

他說，另一個歷史的諷刺是，國民黨與中國共產黨敵對數十年，中共方面曾視台灣為受大量資本影響敗壞的地方，如今國民黨卻似乎是北京的最佳盟友，而中國像一個充滿經濟機會之國，中國已成全球化資本主義引擎之一。

在上述這個新的脈絡下，國民黨在選舉演說中反覆宣稱蔡總統讓台灣變得更窮，然而這種論點不太牢靠，與南韓、香港及新加坡相較，台灣今年經濟成長率更高。

但何重誼也提到，在「後真相」時代，數據可能起不了決定性作用，台灣數位資訊廣泛流通、觸及便利，媒體份量舉足輕重，不過，在財務上依賴中國市場的台灣大型媒體應會採取傾向北京的意識形態。

他認為，2020年總統及立法委員選舉還有一個觀察重點，就是台灣控制某些來自中國大陸的假新聞、以及限制外來因素干擾民主選舉的能力，這就構成一次全球價值的測試。

他表示，這場將於2020年1月11日舉行的選舉不只攸關有2300萬人口的台灣，像是索羅門群島剛與台灣終止外交關係，一方面給國民黨一個批評蔡總統的機會，一方面也讓美、日、印度、澳洲組成的「四國聯盟」（Quad）想要限制中國在印度—太平洋地區影響力的工作變得更複雜。（編輯：周永捷）1080918

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