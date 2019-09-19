時力擬徵召黃國昌選總統 蕭新晟：恐釀退黨潮

（中央社記者陳俊華台北18日電）時代力量將草擬總統候選人提名辦法，並將徵召立委黃國昌列為優先考量選項之一。時力決策委員蕭新晟批評此舉明顯跳過決策委員會，「在玩黑箱」，他身為決策委員卻不能決策，「不如歸去」，還預測將釀退黨潮。

決策委員陳志明則回應指出，決策會已決議，將在黨代表大會上決定是否自提總統人選，但現在沒有提名辦法，某種程度上會變成像是秘書處直接提名總統候選人，因此程序上需要補個提名辦法，「沒有所謂黑箱作業」。

時代力量因2016年立委選舉得票跨越5%的門檻，握有總統大選門票，之前黨內出現挺總統蔡英文連任與自提總統候選人兩種聲音，但時力一直未做成決策，挺蔡的林昶佐、洪慈庸甚至先後退黨。如今時力又喊出優先徵召黃國昌參選總統，再度引爆黨內爭議。

蕭新晟晚間向中央社記者表示，黨中央好幾次發新聞稿，都是未經決策委員會討論就放出消息，他反映過但卻沒有用，「身為決策委員卻不能參與決策，不如歸去」。

蕭新晟說，黨內要求自提總統候選人的聲音，只來自黨主席徐永明一人，是「黨主席的執念」，黨中央不斷拱黃國昌，但黃國昌就是不情願被拱；他也說，黨內許多同志都很傻眼，但敢怒不敢言，唯一在群組開砲的只有他，「砲也沒有任何意義」。

蕭新晟表示，這星期並沒開決策委員會，此舉「很明顯是跳過決策會，時代力量已經走到自己在玩黑箱」；據悉有不少黨代表在連署，要召開臨時黨代表大會，針對是否自提總統人選，一次討論清楚，「要提就提，不要虛張聲勢」，他個人不贊成自提，「但徐永明想要提，不如循機制，經黨代表大會讓他完成這個心願」。

時代力量台北市議員黃郁芬也說，政黨若想徵召黨內人士參選，應該先溝通，不然就是在白費力氣，「整件事情就是鬧劇」，不斷傳出要找黃國昌選總統，又被黃國昌一再否認；她看不懂時代力量為什麼一再讓人看笑話，「拜託決策委員會趕快開會，結束這個鬧劇」。

她還說，黨中央若有時間擬定提名辦法，為什麼不花時間思考不分區立委人選、區域立委選舉策略、2020年如何保住立法院席次？

陳志明則回應，擬定提名辦法，是程序上要補的東西，「沒有所謂黑箱作業問題」，秘書處是擬一個東西，讓決策委員可以討論是否自提總統候選人。

陳志明說，這也是希望讓社會大眾知道，提名是按照程序在進行；徐永明當初主張要自提，接任主席後發現沒有提名辦法，才要求秘書處「補起來」。（編輯：羅曉荷/謝佳珍）1080918