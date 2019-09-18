是否向親民黨要門票 柯文哲：彗星撞地球機率

（中央社記者陳怡璇台北18日電）台北市長柯文哲接受專訪時被問及是否會跟親民黨合作、爭取2020總統大選門票，柯文哲表示，「這彗星撞地球、6000萬年一次的機率」，但會找時間見黨主席宋楚瑜。

柯文哲接受台視「翻轉台灣2020」專訪內容今晚播出，談及2020總統大選，柯文哲雖未領表登記連署，但外界認為變數在於柯文哲可能尋求親民黨的支持，在11月22日前成為親民黨提名的總統人選。

柯文哲表示，11月22日還很久，「這彗星撞地球、6000萬年才一次的機率」、「你們喜歡緊張，就讓你們繼續緊張」，且他從頭到尾都沒說要選。

外傳親民黨主席宋楚瑜有意讓柯文哲接班，因此不滿柯文哲籌組台灣民眾黨。柯文哲表示，之前就想約宋楚瑜見面，但對方說等17日之後再說，會再找時間跟宋楚瑜見面並解釋。至於接班親民黨，「聽起來怪怪的」、「有遇到再來談」。

提到鴻海創辦人郭台銘不參選，柯文哲表示，郭台銘大約16日中午對他告知決定，有說未來可以跟台灣民眾黨合作，「我說不要緊，你先休息一兩天，放輕鬆」。

柯文哲並表示，國民黨登報呼籲郭台銘以大局為重的31名大老裡，「至少15個勸進過郭台銘」，郭台銘太在意這件事，應該看看笑笑就好。

至於郭台銘與台灣民眾黨未來是否合作布局立委選舉，柯文哲說「再講吧，不要給人家壓力」。（編輯：唐聲揚）1080918