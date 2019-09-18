幕僚齊上政論節目 郭台銘持續發揮影響力

（中央社記者王承中台北18日電）鴻海創辦人郭台銘退出2020大選，其團隊仍持續運作，除接受媒體訪問外，並兵分多路上政論節目，搶占發言權。對於是否派出幕僚參選立委，郭幕僚蔡沁瑜表示，不排除任何可能。

郭台銘雖不參加2020連署競選總統，但也強調不會放棄參與政治事務，除規劃感恩之旅外，也將計畫成立智庫，培養人才。蔡沁瑜表示，幕僚現在都忙著規劃下週的感恩之旅，以及成立學院及智庫。

雖然郭台銘宣布退選，但幕僚蔡沁瑜、郭昕宜、高虹安、林家興、陳佳圻等人，仍舊兵分多路，上各大新聞台的政論節目，評論時政，同時也代替郭台銘對外發聲。

其中蔡沁瑜、郭昕宜證實已經將戶口遷至桃園八德區、台中北屯北區，外傳將參選立委，而郭幕僚、前國民黨立委李嘉進之子李縉穎也傳出將參選新北市第10選區（土城、三峽）立委。

對此，蔡沁瑜表示，不排除任何可能，也思考任何可能性，若要參選當然是以贏為目標。郭台銘覺得初選提出的政策可以繼續推動，但需要國會支持，希望跟理念一致的人合作，與台灣民眾黨、前立法院長王金平提的「大聯盟」都會合作。

幕僚林家興則指出，這是在對外傳達一個訊號，就是郭台銘現在雖然不參與總統大選，但是推動實現公共政策的想法，郭台銘會用別的方式進行。

此外，郭台銘是否會跟國民黨總統參選人韓國瑜見面，高虹安晚間在政論節目中表示，她認為兩人現在可能先不要同框，應先從兩人如何互動、溝通開始，兩人從初選結束後至今會面都無法成形，這種情況也不可能在一天內就有所改變。

高虹安透露，郭團隊認為韓國瑜現在是為了拉抬選情才要求會面，動機讓人覺得比較奇怪；韓國瑜與其在媒體上表達跟郭台銘見面的渴望，不如把郭台銘比較在意的事解決，例如與特定媒體的關係做解釋或解決後，可能再安排見面還比較有機會。（編輯：謝佳珍）1080918