登記參選1500萬 陳佩琪FB回柯文哲：沒有

（中央社記者梁珮綺台北17日電）台北市長柯文哲在登記連署參與2020總統選舉最後一刻在中選會外現身，但並未領表；妻子陳佩琪稍早FB貼文，指柯上午出門前曾問她有沒有1500萬，因為要登記參選，她回「沒有」。

柯文哲晚間出席桃園「吳董談大選-柯文哲市長粉絲見面會」後，面對記者詢問妻子陳佩琪臉書貼文提「出門前問她有沒有1500萬，因為要登記參選一事」，柯文哲未受訪，只說「明早準時餵鯊魚」，隨即上車離去。

陳佩琪晚間臉書貼文，指柯文哲上午出門前突然問她一句「要登記參選，要1500萬，妳有沒有？」而她直接回「沒有」，自己是靠勞力一個病人一個病人看的基層醫生，又不是生意人，「會一下子拿得出1500萬？」

陳佩琪貼文說，自從柯文哲從政後，周遭常發生一堆紛擾，但她謹守分寸，沒有干預柯的決定，就連2014年初柯文哲從醫院離職，家中頓時沒收入，她也沒說什麼，一切尊重柯個人的生涯規劃。

她說，柯文哲從政後，最大改變就是從一個生活節儉的醫生，變成一個處處跟老婆伸手要錢的無賴漢，從2014年選舉補助款捐到透支、到後來被監察院罰錢及一連串官司和活動上的支出，常把她壓得喘不過氣。

陳佩琪表示，柯文哲從政後薪水變少，開銷卻變大，有一年燈會還要她掏出2000萬元來幫忙還燈會欠款，「想到一個人支撐家庭的辛苦，還要面對三不五時脫口而來的無理要求，常忍不住私下唉聲嘆氣，好幾天不想跟他說話」。

柯文哲上午表明自己「從頭到尾沒有要選總統」，傍晚卻在中選會外現身，引發聯想，原來是父親柯承發、母親何瑞英要幫忙登記，但中選會逾時不受理。而柯文哲幕僚也解釋，柯到中選會是要接父母回家。（編輯：孫承武）1080917