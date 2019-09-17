柯爸柯媽要幫柯文哲登記連署 中選會：逾時不受理

17日下午台北市長柯文哲（圖）的父母赴中選會要幫柯登記參選，隨後柯的現身引發聯想。幕僚則重申，柯是要去接父母回家。（中央社檔案照片）

（中央社記者梁珮綺台北17日電）郭台銘不選2020總統，台北市長柯文哲也表明「從頭到尾沒有要選總統」。但下午柯的父母卻赴中選會要幫柯登記參選，隨後柯的現身引發聯想。幕僚則重申，柯是要去接父母回家。

台灣民眾黨發言人林珍羽隨後回應表示，柯文哲並未登記，柯接獲通知中選會有許多支持者期盼他選2020，為感謝支持者熱情，才前往中選會簡單致意，希望將民眾熱情化成支持民眾黨的動力。

鴻海創辦人郭台銘不參與2020總統連署，柯文哲上午表明自己「從頭到尾沒有要選總統」，包括數十名民間友人與國師團等人在內，下午突然抵市長室勸進柯參選2020，認為若柯不角逐2020，之後就不會有政治舞台，甚至連保證金、副手人選都已找好，「差點把市長架出去」。

幕僚說，市長室所有幕僚則持反對意見，盼柯文哲三思、莫衝動，沒想到前立委黃文玲帶著柯爸爸柯承發、柯媽媽何瑞英到中選會，說要幫柯文哲登記。現身中選會外是要去接父母回家。

幕僚表示，柯文哲晚間在桃園有活動，下午5時30分要出門，不可能到中選會登記，「這是自發性行為，無法阻止」，強調柯文哲不會參選。（編輯：孫承武）1080917

總統大選連署登記截止 共8組人申請

（中央社記者游凱翔台北17日電）今天是中央選舉委員會受理總統連署登記最後一天，前立委黃文玲傍晚前往中選會自稱替台北市長柯文哲登記，但中選會認定逾時並未受理。

中選會副主委陳朝建接受中央社訪問時表示，今天是中選會受理總統連署登記的最後一天，截止時間下午5時30分，柯文哲並沒有親自到中選會3樓的受理櫃檯，而是黃文玲前往，但因為已超過截止時間，中選會依法不得受理登記。

黃文玲等人在現場抗議，她受訪時指出，很多人都希望柯文哲出來參選，因此他們自發性來先幫柯文哲登記。

至於登記狀況，陳朝建指出，登記時間為13日至17日、共有50人領表、8組申請登記。第一組為黃多玉、張幼薇；第二組為藍信祺、胡宗偉；第三組為曾坤炳、黃源誠；第四組為黃榮章、柯振榮；第五組為楊世光、陳麗玲；第六組為呂秀蓮、彭百顯；第七組為王堯立、江丁威；第八組為梅峯、張建富。

中選會明天公告總統、副總統選舉的被連署人，被連署人須在45天內完成連署，也就是最晚11月2日前須繳交連署書；須有28萬384人以上連署，才可獲得總統大選門票。