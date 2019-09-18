中選會公告總統大選被連署人 呂秀蓮等8組出列

中選會18日公告第15任總統、副總統選舉被連署人名單，包括前副總統呂秀蓮（右）在內共有8組人馬。圖為喜樂島聯盟推薦正副總統參選人呂秀蓮與彭百顯（左）。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北18日電）中選會今天公告2020大選的第15任總統、副總統選舉被連署人名單，包括前副總統呂秀蓮在內共有8組人馬。被連署人需在11月2日前提出連署書，達標門檻為28萬384人以上連署。

中選會中午發布新聞稿表示，共有8組申請為總統、副總統選舉被連署人，分別為黃多玉、張幼薇；藍信祺、胡宗偉；曾坤炳、黃源誠；黃榮章、柯振榮；楊世光、陳麗玲；呂秀蓮、彭百顯；王堯立、江丁威；梅峯、張建富。

中選會指出，直轄市、縣（市）選舉委員會將從9月19日起至11月2日止受理被連署人提出連署書件。連署書件經直轄市、縣（市）選舉委員會受理後，被連署人不得補件，也不得撤回；連署人不得撤回連署。中選會將於11月13日前公告連署結果。

中選會表示，依據總統副總統選舉罷免法第23條規定，被連署人或其代理人應依中選會規定的連署人名冊及切結書格式，依式印製，徵求連署。中華民國自由地區人民，於選舉公告日年滿20歲者，可為連署人。連署人連署時，應附本人國民身分證影本。同一連署人，以連署一組被連署人為限，同時為2組以上之連署時，其連署均無效。

中選會說，依據總統副總統選舉罷免法第23條第4項規定，連署人數達最近1次立法委員選舉選舉人總數1.5%（即28萬384人），中選會將進行完成連署公告，並發給被連署人完成連署證明書。連署人數不足規定人數1/2者，保證金不予發還。（編輯：楊凱翔）1080918