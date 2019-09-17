出席粉絲見面會 柯文哲：媽媽最鼓勵自己參選

台北市長柯文哲17日晚間到桃園出席粉絲見面會，他表示最鼓勵自己參選的是媽媽，不過母親的出發點是對國、民2黨推出候選人的焦慮，至於父母與自己先後前往中選會，他說，是要跟媽媽說話。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年9月17日

（中央社記者吳睿騏桃園17日電）台北市長柯文哲今晚到桃園出席粉絲見面會，他表示最鼓勵自己參選的是媽媽，不過她的出發點是對國、民2黨候選人的焦慮，至於他與父母先後前往中選會，他說只是要跟媽媽說話。

對於記者在會前詢問，今天前往中選會的目的，柯文哲表示，是因為媽媽來，要跟她講一下話。對於事前是否知道父母要前往中選會，柯文哲只說「明天會定時餵食鯊魚」，他也指出，媽媽已回到新竹。

由美麗島電子報董事長吳子嘉舉辦的「吳董談大選-柯文哲市長粉絲見面會」，今晚在桃園市南方莊園渡假飯店舉辦，並在網路直播，由吳子嘉主持與柯文哲對談，並與民眾問答互動。

柯文哲在見面會中表示，今天早上媽媽打電話給他說鴻海集團創辦人郭台銘不選了，但自己告訴她不要緊，台灣還是安全的，也發現最鼓勵自己參選的是媽媽，不過她的出發點還是對國、民2黨推出的候選人的焦慮，憂心台灣未來。

他說，因為登記參選還要連署保證金新台幣100萬，因此便打電話給陳佩琪，妻子則是回應說，要登記就去登記。但自己對台北市政還有責任感，事實上，這場選舉自己從未說要選，不過他也感受到，即使自己說不選但民調還是有一定的百分比，這種藍綠的泥沼，讓現在台灣人民非常厭惡。

柯文哲指出，親民黨跟時代力量都還是可以提名，所以後面變數很多，台灣還是充滿了各種驚喜，政治上現在有極端政治，變化太快了。

對於吳子嘉詢問，是否有機會以某政黨跟台灣民眾黨共同推薦柯文哲選總統。柯文哲表示，台灣就是一個充滿驚奇的島嶼，所以請大家繼續看下去。但對自己來講，就是每天做該做的事繼續做，明天的事明天再煩惱。

柯文哲說，未來4個月大概也不會再去談總統大選政見，每天打藍綠對抗，「芒果乾」跟「發大財」，就是恐懼跟仇恨的比賽，因此民眾黨的政黨票更重要。如果真的3黨不過半，台灣政治版圖才有機會在明年1月11日後重組，若無機會重組，台灣永遠就在藍綠的泥沼裡面打轉。

柯文哲說，民眾黨將透過網路行銷，並積極培育政治人才，至於未來總統大選將形成總統蔡英文和韓國瑜的對決，但只要把政黨票投給民眾黨，其他就不用管了。

對於網友提問，民眾黨若有10席進入立法院，該如何對抗藍綠共犯結構。柯文哲表示，如何抵擋誘惑最重要，自己先要做好。他也期望台灣人民能夠理性，最後柯文哲也在結語時表示，認真、快樂的過每一天，活著就是最大的報復，繼續努力。（編輯：林治平）1080917