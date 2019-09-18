郭台銘不選總統 幕僚：將成立學校與智庫

（中央社記者王承中台北18日電）鴻海創辦人郭台銘幕僚蔡沁瑜今天表示，郭台銘宣布不選後，將做三件事，分別是希望在下週開始以最快速度進行全台感恩之旅，答謝郭粉支持，以及研究成立學校培養人才，成立智庫研究政策。

郭台銘16日晚間透過幕僚發布聲明表示，不參與2020連署競選總統。雖然郭台銘宣布不選，但幕僚卻指出與台北市長柯文哲、前立法院長王金平的合作仍勢在必行，且郭台銘幕僚蔡沁瑜、郭昕宜、李縉穎等人也思考參選立委的可能，各界對於郭台銘的動向仍十分關注。

蔡沁瑜上午受訪表示，郭台銘宣布不參與總統競選後會做三件事，第一是希望從下週開始，能以最快的速度進行全台的感恩之旅，預計在北中南東等區域舉辦6到8場的感恩餐會，到時希望支持者都可以出來跟郭台銘見面，讓郭台銘親自致謝。

蔡沁瑜指出，很多支持郭台銘的朋友，從初選到現在，一路走來始終相挺，不離不棄，面對郭台銘宣布不選，大家情緒都蠻激動。感恩餐會原本初選結束後就有想要舉辦，但時間上一直喬不攏，真的很抱歉，現在郭台銘希望把時間空出來，全台灣走一遍，感謝支持者。

蔡沁瑜表示，郭台銘也希望能夠成立類似日本松下政經塾的學校，培養人才幫助國家社會，實現郭台銘一直鼓吹的政治為經濟服務的理念。郭台銘不是一個會浪費時間的人，在決定不選後，昨天已經花一整天開會研究學校的設計。另外，蔡沁瑜也指出，郭台銘也希望能成立一些智庫，提供政策上的研究。

對於感恩之旅是否會與地方勢力結合，或是找王金平合辦，蔡沁瑜表示，感恩之旅主要對象是針對郭台銘支持者，目前比較傾向自己籌辦。（編輯：林興盟）1080918