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郭台銘不參與連署競選總統8/23

握總統大選門票 親民黨：獨立參選或合作都可能

最新更新：2019/09/17 11:41

（中央社記者范正祥台北17日電）2020年總統大選，握有政黨推薦門票的親民黨動向受到關注。親民黨組織部主任張碩文今天重申，親民黨持開放態度，會做好獨立參選或與其他盟友一起合作的準備，但到目前為止尚未決定。

鴻海集團創辦人郭台銘昨天深夜發布聲明不參與連署競選總統，備受關注。張碩文今天受訪談及親民黨因應大選，他說，參選作業一直都在進行，只是還沒有做最後決定，「親民黨到目前為止，還沒有做總統選舉和立委選舉最後開會決定。」

談及親民黨因應總統大選，張碩文指出，因為黨主席宋楚瑜一直沒有積極的參選態度，當然親民黨必須要做好獨立參選或與其他盟友一起合作的準備，都是選項。

張碩文說，親民黨不會去賣所謂的門票，只會與志同道合的盟友一起用中道力量匡輔正義。台灣目前面臨嚴峻處境，親民黨也有責任整合中間力量捍衛台灣民主。

張碩文表示，政治不是分贓，每個政黨目前都在算，誰出來選會影響到誰的票，但是中間力量為什麼越來越大，因為期待政黨不要再分贓，國家利益一定要大於政黨利益，政黨利益一定要大於個人利益，這是大家期待的政黨政治。（編輯：郭萍英）1080917

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