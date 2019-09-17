郭不選後與王會面 王金平：兩人未談及柯文哲

（中央社記者劉冠廷台北17日電）鴻海創辦人郭台銘昨晚聲明不參與2020連署競選總統，前立法院長王金平今天說，昨晚郭台銘有先致電告知，今早也見了面，尊重郭台銘的決定，至於他的下一步，他重申，隨因緣走。

郭台銘昨天深夜發布聲明表示，再三思考後，決定不參與2020連署競選總統。與郭台銘關係密切的王金平今天上午在接受媒體訪問時表示，昨晚10時許，郭台銘有先致電告知，也約了今天早上8時到郭台銘家中，所以他也去過了，郭台銘告知他，不會領表登記。

王金平說，對郭台銘選擇不登記，給予充分的尊重，而他不清楚是何種原因造成郭台銘決定不選，他也不方便問郭台銘不選的原因是什麼；人世間的事就是這樣，笑看這樣的發展，早上的見面也是平常心。

王金平也提及，今早與郭台銘的會面，郭沒有勸進他，會中也沒談到台北市長柯文哲。至於他的下一步，他重申，世事如棋，變化莫測，一切還是隨著因緣走。現場記者追問，是否仍參選到底，他說，隨著因緣走。

針對是否會與親民黨合作，王金平僅說，未來再說，大家都是好朋友；媒體問到是否會在今天赴中選會領表登記，王金平笑說，「去幹什麼，今天是最後一天，什麼都沒準備，要去中選會幹什麼」。

面對郭柯王合作面臨破局，王金平說，他與郭台銘一樣互動很好，還是這麼緊密，哪有什麼絕情不絕情，不然不會昨晚就提早告知他，並要他今早到家中談話。（編輯：林興盟）1080917