郭台銘不選2020 蔡營評估回歸藍綠對決

（中央社記者溫貴香、葉素萍台北17日電）鴻海創辦人郭台銘決定不選2020，蔡陣營發言人阮昭雄今天說，總統就是國政優先，穩紮穩打，審慎觀察後續選戰變化。輔選幹部說，選情單純兩軍對決、選戰變數減少。

郭台銘透過幕僚宣布不參與2020連署競選總統後，今天以影片形式向外界說明，他不願參與政治鬧劇，也不忍看到支持者被霸凌。

阮昭雄表示，總統之前就已對外公開說過許多次，無論國民黨有幾組候選人，她身為總統，仍然是國政優先，至於選舉部分，就是穩紮穩打，還是按照既有的步調面對2020大選。

阮昭雄說，蔡陣營審慎觀察後續選戰變化，但以國政為優先前提下，再配合各地方競總活動，府院黨、立院黨團、競總各司其職，齊頭並進。

民進黨輔選幹部表示，郭台銘宣布退選，讓明年總統選舉單純化，就是一場綠藍兩大陣營對決的選戰，台北市長柯文哲不會登記，前副總統呂秀蓮若未來通過連署參與大選，對選情的影響有限。

這名人士分析，2020選舉基本上回歸蔡總統與國民黨總統參選人韓國瑜兩軍對決的競爭態勢。

輔選幹部表示，從選舉的角度而言，若「三腳督」變數很大，甚至未來的棄保效應，都會讓選情相對複雜化；郭台銘退選，兩軍對陣態勢已定，選舉戰略可以提早擬定，對民進黨而言，戰略明確且可提早定調。

至於選情是否樂觀，輔選幹部說，選情不能講樂觀而是相對明朗化，變數比較小。

這名人士進一步分析，郭台銘若參選，在年輕、經濟選民這一塊比較有吸引力，從過去幾項民調可以看出，郭台銘若參選2020對蔡總統的影響遠大於韓國瑜；韓國瑜能否因郭台銘的不選而吸收郭粉或郭台銘支持者的選票，則有待觀察。

該名人士指出，郭台銘不選對台北市長柯文哲所領導的台灣民眾黨會有衝擊，原本民眾黨規畫柯文哲加上有郭台銘的支持，可帶動民眾黨的區域立委選舉，因此從各項民調顯示，立委選情相對看好，但現在郭台銘不選，民眾黨會選得比較辛苦。

對民進黨而言，民進黨輔選幹部表示，民眾黨著眼於國會議員席次，必須推出10席區域立委，這些立委參選人到底偏藍或偏綠，都會有不同的影響，對民進黨的選情尚難評估。

民進黨內人士分析，郭台銘退選，一方面是因為他對國民黨仍有感情，另一方面，郭營內部一定有科學性數據，這些數據給郭台銘清楚訊息，除了要贏過韓國瑜，最重要是要贏蔡總統，若郭台銘落後蔡總統太多，就算贏韓國瑜又如何，充其量只不過變成分裂國民黨的罪人，韓國瑜還可以把敗選的責任推給郭台銘，郭台銘臨時踩煞車其實是理性的選擇。

黨內人士說，現在局勢相對明朗，雖然喜樂島聯盟要連署推總統參選人，呂秀蓮的變數要等程序走完才能評估，不過，現在藍綠兩黨對決態勢，愈來愈明朗，蔡總統接下來就是按部就班做該做的事。

黨內人士表示，現階段仍是要呼籲呂秀蓮以大局為重，未來雖然開始連署，但仍有機會踩煞車，在中國打壓台灣最嚴重時刻，不要讓綠營的力量分散。（編輯：謝佳珍）1080917