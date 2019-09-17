郭台銘原已找妥副手 15日就傾向退選

鴻海創辦人郭台銘（圖）不參與連署競選總統，近郭人士17日透露，郭台銘15日做出不選的決定，16日才與趙少康、郝龍斌見面，且郭台銘早已確定副手人選。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中、余祥台北17日電）鴻海創辦人郭台銘不參與連署競選總統，近郭人士今天透露，郭台銘15日做出不選的決定，16日才與趙少康、郝龍斌見面，且郭台銘早已確定副手人選，但並非外傳的新光金控副董事長李紀珠、前台東縣長黃健庭，而是「有一點政治經歷的男性」。

郭台銘昨天發布聲明，宣布不參與2020連署競選總統後，今天進一步透過影片向外界說明；其實今天公布的影片在12日國民黨大老登報發表聯合聲明前就已經拍好，由知名廣告人范可欽操刀，而當時也拍了宣布參選的版本，顯見郭台銘已經為了退選做準備。

近郭人士表示，最主要讓郭台銘決定退出的原因是，郭台銘自己看破了這一局，認為政治跟想像的差太遠，所看到的盡是些抹黑、污衊的負面手段，並不是心中所想的有總統高度、大家比政策的選舉。這些心境上的體會，對郭台銘的影響遠大過於誰講什麼。

郭台銘曾在中秋節前向幕僚表達，要大家好好回去過節，連假結束後，他就會下決定，近郭人士透露，郭台銘在15日秋節連假最後一天，陪伴家人時，做出不選的決定，跟任何人勸退都無關，並非外傳是由資深媒體人趙少康、國民黨副主席郝龍斌勸退。16日晚上，郭台銘在告知幕僚不選的決定後，才與趙、郝二人見面。

近郭人士說，郭台銘之所以要跟趙少康見面，在於趙少康在中秋連假時有條件答應若郭台銘參選，願意當總幹事，所以當郭台銘決定不選後，除先通知台北市長柯文哲外，也必須告知趙少康，原本也要通知前立法院長王金平，但因為16日晚間已有媒體詢問相關訊息，為避免不參選的訊息是經由媒體披露，所以郭團隊當晚緊急開會發布聲明，直到今天上午才通知王金平。

趙少康晚間也在政論節目說，昨晚與郭台銘會面，他建議郭台銘和柯文哲搭檔參選，但後來沒有成局，這也是郭台銘不選的一部分原因。

而讓郭台銘不選的原因，也絕非找不到副手人選。永齡基金會執行長劉宥彤上午接受廣播媒體專訪時透露，郭台銘早在兩週前就已經確定副手人選，是有一點政治經歷的男性，也達成默契等申請成為總統、副總統被連署人的當天再宣布。

郭辦表示，副手人選並非外傳的新光金控副董事長李紀珠、也不是媒體報導的前台東縣長黃健庭，而當郭台銘決定不選後，也有告知這名副手。

郭台銘醞釀獨立參選期間，國民黨透過各方管道與郭台銘聯繫，前總統馬英九曾與郭台銘懇談，盼郭以大局為重，數度哽咽；郝龍斌則在這段期間與郭台銘會面達6次，一樣表達盼郭不要參選的想法。

韓國瑜競辦策略小組成員謝國樑透露，中央委員連勝文與郭台銘兒子郭守正也有一些懇談，這段時間很多黨內同志都為郭台銘可能獨立參選的事盡了一份力量。

郝龍斌今天受訪時透露，15日就知道郭台銘朝向不參選的方向規劃，16日在郭台銘宣布不選前，也有與郭台銘會面事先知道這個決定。（編輯：謝佳珍）1080917