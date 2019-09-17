王金平訪盧秀燕 密談1.5小時否認聊政治

（中央社記者郝雪卿台中17日電）在鴻海集團創辦人郭台銘宣布不選總統後，前立法院長王金平今天到台中市政府拜訪市長盧秀燕，兩人密談約1個半小時後，面對媒體詢問都說，花太多時間敘舊，沒有聊到政治。

王金平下午現身台中市政府拜訪盧秀燕，兩人見面時間原定下午3時30分，結果盧秀燕遲到15分鐘，盧秀燕忙解釋因為主持工策會委員會議而耽誤了時間，兩人緊握雙手寒暄後，隨即在市府貴賓室關門密談，原本說要談半小時，結果兩人談了1個半小時才結束。

被問到為何會談這麼久，盧秀燕解釋說，兩人先就城市規劃交換意見，由於兩人曾在立法院共事6屆，因而花了很多時間敘舊，想起過去共事經驗及趣事，聊得很開心，但都沒有聊到政治的事情。一旁的王金平也強調，真的沒有聊到政治。

對於此行，王金平表示，他的辦公室規劃了「台中發展願景構想─亞太國際新門戶」的規劃案，希望能提供中市府參考，內容有7項規劃，包括未來建設時需要用到的基金如何循環，這個規劃案很早以前就規劃好了，剛好跟盧秀燕約定今天這個時間，所以來跟盧秀燕簡報，做一個參考。

被問到郭台銘不選總統後，這個規劃案會不會改變，王金平表示，規劃案無非就是中央跟地方要有夥伴關係的概念，大家一起合作、交流，如此整個建設體系才能夠活暢，這就是規劃案的構想。

兩人選在郭台銘宣布不選總統後見面會不會很敏感，盧秀燕認為，不會敏感，因為王金平辦公室在她九月初出國訪問前就約時間，當時因為忙著出國，沒有安排成功，前兩天連絡上，趕快約了今天，很感謝王金平來指導，台中市政府新團隊剛上任，大家願意來指導及建言都很歡迎。（編輯：謝雅竹）1080917