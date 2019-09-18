傳是郭台銘副手 黃健庭：談這沒意義

（中央社台東縣18日電）鴻海創辦人郭台銘不參與連署競選總統，外傳他原本安排的競選搭檔是前台東縣長黃健庭。黃健庭今天對此不願證實，要記者不要再問，並說此時談這個「沒意義」。

郭台銘不參加連署競選總統感恩影片，出現黃健庭今年5月間陪同郭台銘參訪台東縣成功鎮新港漁港畫面，外傳黃健庭是郭台銘參選總統的副總統搭檔。

今年5月中旬郭台銘花東3天2夜產業之旅，黃健庭不僅陪同郭台銘參訪魚市場，還介紹民間友人和他當縣長時的縣府團隊和郭台銘接觸，安排中小企業和郭台銘座談。

座談中，郭台銘特別談到，黃健庭在9年縣長任內，把台東經濟成功翻轉過來，政治讓經濟成長，這是他要學習的地方，「若當上總統，要找黃健庭做事」。

黃健庭後來被郭台銘延攬進入國民黨初選競選團隊，負責行程規劃和議題擬定，黃健庭甚至在台東發放文宣呼籲台東鄉親支持郭台銘，成為國民黨總統初選期間台東唯一公開表態支持特定候選人的重量級人物。

9月16日上午，韓國瑜台東競選總部成立，黃健庭並未在團隊之內，台東政壇傳出，黃健庭會繼續跟著郭台銘拚總統；未料，當晚，郭台銘宣布不參與連署競選總統。

黃健庭今天上午接受記者電話訪問，電話一接通便說，「我知道你要問的問題，不要再說了，現在談這個沒意義」，對於外傳原本是郭台銘的副手人選或是擔任閣揆組閣等問題，他說，不要再談了。（編輯：李亨山）1080918