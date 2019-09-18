更多編輯台推薦新聞：
巴西近5億蜜蜂農藥中毒死亡 學者：可能引發食物戰爭
國際

巴西近5億蜜蜂農藥中毒死亡 學者：可能引發食物戰爭

統一發票7-8月中4獎 等12月領獎可省800元稅金
生活

統一發票7-8月中4獎 等12月領獎可省800元稅金

集集彩繪列車18日上路 台俄石虎圖先曝光
生活

集集彩繪列車18日上路 台俄石虎圖先曝光

走過震殤 九二一20年特別報導
生活

走過震殤 九二一20年特別報導

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

傳是郭台銘副手 黃健庭：談這沒意義

最新更新：2019/09/18 11:09

（中央社台東縣18日電）鴻海創辦人郭台銘不參與連署競選總統，外傳他原本安排的競選搭檔是前台東縣長黃健庭。黃健庭今天對此不願證實，要記者不要再問，並說此時談這個「沒意義」。

郭台銘不參加連署競選總統感恩影片，出現黃健庭今年5月間陪同郭台銘參訪台東縣成功鎮新港漁港畫面，外傳黃健庭是郭台銘參選總統的副總統搭檔。

今年5月中旬郭台銘花東3天2夜產業之旅，黃健庭不僅陪同郭台銘參訪魚市場，還介紹民間友人和他當縣長時的縣府團隊和郭台銘接觸，安排中小企業和郭台銘座談。

座談中，郭台銘特別談到，黃健庭在9年縣長任內，把台東經濟成功翻轉過來，政治讓經濟成長，這是他要學習的地方，「若當上總統，要找黃健庭做事」。

黃健庭後來被郭台銘延攬進入國民黨初選競選團隊，負責行程規劃和議題擬定，黃健庭甚至在台東發放文宣呼籲台東鄉親支持郭台銘，成為國民黨總統初選期間台東唯一公開表態支持特定候選人的重量級人物。

9月16日上午，韓國瑜台東競選總部成立，黃健庭並未在團隊之內，台東政壇傳出，黃健庭會繼續跟著郭台銘拚總統；未料，當晚，郭台銘宣布不參與連署競選總統。

黃健庭今天上午接受記者電話訪問，電話一接通便說，「我知道你要問的問題，不要再說了，現在談這個沒意義」，對於外傳原本是郭台銘的副手人選或是擔任閣揆組閣等問題，他說，不要再談了。（編輯：李亨山）1080918

延伸閱讀
郭台銘原已找妥副手 15日就傾向退選
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報