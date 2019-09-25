郭台銘退黨國民黨慰留 郭辦：不接受盼好聚好散

針對鴻海創辦人郭台銘（圖）退黨，國民黨發言人歐陽龍25日表示，經台北市黨部討論後決議予以慰留。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥、王承中台北25日電）針對鴻海創辦人郭台銘退黨，國民黨發言人歐陽龍今天表示，經中正區黨部受理後，經市黨部討論後決議予以慰留，中常會也認可市黨部的建議。郭台銘辦公室表示，郭台銘已經堅決表達退黨立場，絕對不接受慰留，盼大家好聚好散。

郭台銘12日宣布退出國民黨，並透過幕僚將退黨親筆簽名、黨證、榮譽黨員狀一併退回區黨部；歐陽龍今天表示，市黨部討論後決議慰留，中常會認可市黨部建議，黨主席吳敦義也認可中常委意見。

歐陽龍說，今天中常會上，很多常委提到，郭台銘跟國民黨員一樣熱愛中華民國，也是好同志，雖然申請退黨，可是目前為止依然是黨員，無庸置疑；黨主席吳敦義也認可中常委的意見。

歐陽龍強調，國民黨與郭台銘本是同根生，有什麼理由在郭宣布退黨後就一定要與郭切割，國民黨希望郭留在黨內，也是釋出一點善意，盼郭不計前嫌。

郭台銘辦公室表示，郭台銘已經堅決表達退黨立場，絕對不接受中常委的慰留，盼大家好聚好散。郭台銘強調現在已是「無黨一身輕」。

郭台銘幕僚蔡沁瑜下午接受媒體聯訪則說，郭台銘知道國民黨今天要處理他的退黨相當開心，郭台銘工作數十年以來，今天第一次邀朋友在平常日去打高爾夫。郭台銘要她向外界表達，現在無黨一身輕的心情。

蔡沁瑜轉述，郭台銘說：「不希望再跟國民黨有所糾纏，不要再來勾勾纏。」（編輯：林興盟、謝佳珍）1070925