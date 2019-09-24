證實出任郭台銘副手 黃健庭談郭退選3原因

（中央社記者李先鳳台東縣24日電）前台東縣長黃健庭今天證實，原擬出任參選2020總統的鴻海創辦人郭台銘副手。對於郭的退出，黃健庭認為有「親情」等3個原因；他也透露，郭團隊擬成立TGI透過政策監督政府。

遠見雜誌今天報導黃健庭證實是郭台銘的副手。中央社記者上午撥打黃健庭的手機未接，經透過line留言，稍晚黃健庭回電證實媒體報導，並形容「這趟（當副手）是一個意外、奇幻之旅」。

談及郭台銘為何宣布退出總統大選？黃健庭認為有3個原因。他說，首先是郭台銘最為看重的「親情」，9月8、9日就感覺郭台銘是否要退選陷入長考；9月13到15的中秋連假，看到郭董在家陪媽媽，由於母親年事已高，侍親至孝的郭董要在有限的時間多陪媽媽、還是被繁忙政事牽絆讓郭天人交戰。

黃健庭透露一個小故事，5月間郭台銘到台東3天2夜產業之旅，參訪台東迦南護理之家，透過手機和母親視訊，除了向母親報告自己行程，還向母親送上飛吻。他認為多陪母親是郭退選的主要原因。

再來是香港「反送中」。黃健庭表示，郭台銘一直非常關心這個事件的發展，覺得事態演變到無法善了、也無法預測將會如何收場，而這正是會影響到台灣的大選選情。

黃健庭說，第三個原因在於政治素人的郭台銘，發現台灣的選舉文化無法好好討論政策、無法辯論政策，沒有人關注政策，每天都要去應付無聊的口水抹黑，讓郭感到灰心失望。

黃健庭說，雖然郭台銘宣布退選，但郭的團隊並沒有退散，並正打算成立TGI（Terry Guo Institute，暫定「郭台銘學院」）持續擬定好的政策去監督政府。至於是否加入這個「智庫」運作提供經驗，黃健庭說，現在還沒有確定，都還在討論中。

郭台銘在4月17日受頒國民黨榮譽黨員並宣布參與國民黨初選，但初選後卻於9月12日宣布退出國民黨。當各界預期他將在9月17日前到中選會領表登記參選，卻在16日深夜宣布退出總統大選。即使郭台銘退出總統大選，但外界仍對其副手人選感到好奇。(編輯:孫承武)1080924