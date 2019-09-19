趙少康：登報31位藍營大老 有人跟郭台銘要大筆錢

資深媒體人趙少康爆料，日前連署登報呼籲鴻海創辦人郭台銘（圖）團結的國民黨31位大老中，有一位跟郭台銘要了很大數目的錢，比趙少康過去參與選舉的所有募款、花費都多。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥、王承中台北19日電）鴻海創辦人郭台銘宣布不選2020總統，曾受邀擔任競選總幹事的資深媒體人趙少康爆料，日前連署登報呼籲郭團結的國民黨31位大老中，有一位跟郭台銘要了很大數目的錢，比自己參與所有選舉的經費更多。

郭辦對此不願回應，不過，有近郭人士說，那是過去的事，不是最近發生的事。

12日國民黨31位大老連署登報呼籲郭台銘跟國民黨總統參選人韓國瑜合作後，郭台銘透過幕僚宣布退黨，更批「名單有多少人人在曹營心在漢」。郭台銘更進一步在16日深夜宣布不參與2020總統連署。

資深媒體人趙少康18日在網路節目表示，郭台銘認為台北市長柯文哲不錯，至今都沒有跟郭要過任何東西、資源；郭台銘還跟他說，國民黨這31位大老中，有些人拿了郭多少錢，數目很大，其中有一人拿的錢比趙少康過去參與選舉的所有募款、花費都多。

趙少康也還原郭台銘從醞釀獨立參選到宣布不選的心路歷程，趙少康說，郭台銘自國民黨初選結束後出國，剛回國時郭是想選的，他跟郭說，若要選就要低調，盡量少講話，郭也接受。

趙少康表示，後來9月12日晚上郭到他家與他見了面，郭跟他說，一直沒有找他當競選總幹事，是因為還在猶豫要不要選，更透露說，自己拍了兩支影片，一支要選、一支不選。

趙少康指出，當他聽到郭說可能不選，也鬆了口氣，跟郭說，不選最大，還是有很多事情可以做，但郭台銘又話鋒一轉問他，如果參選是否願意幫忙操盤，他則提出兩個條件，一要郭柯配，二連署要達100萬，若兩條件都達到，他就願意幫忙操盤。

趙少康說，雖郭台銘宣布不選總統，但郭仍會不分黨派支持好的立委參選人。（編輯：蘇志宗）1080919