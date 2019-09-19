郭台銘不見韓國瑜 問題出在無色覺醒十大主張

消息人士19日表示，韓國瑜（右）簽署的「無色覺醒十大主張」部分主張與「一國兩制」精神雷同，而郭台銘（左）堅決反對「一國兩制」。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北19日電）鴻海創辦人郭台銘與國民黨總統參選人韓國瑜能否見面，消息人士今天表示，問題出在韓國瑜簽署的「無色覺醒十大主張」部分主張與「一國兩制」精神雷同，而郭台銘堅決反對「一國兩制」。

郭台銘表態不參與2020總統連署後，韓國瑜陣營隨即表示，已透過共同朋友盡速安排「韓郭會」，將向郭台銘請益中華民國未來走向。但郭台銘幕僚蔡沁瑜卻指出，大家都很忙，不需要刻意安排見面，目前也沒規劃要跟韓國瑜見面。

曾受邀擔任郭台銘競選總幹事的資深媒體人趙少康昨天接受訪問時表示，郭台銘有特別說，「我對韓國瑜沒有任何不愉快」。

據了解，真正阻擋郭韓見面的原因，出在韓國瑜去年率先簽署，由旺旺中時集團董事長蔡衍明提出的「無色覺醒十大主張」。

消息人士表示，郭台銘堅決反對「一國兩制」，但是無色覺醒十大主張中有部分主張與「一國兩制」精神雷同，譬如第4點「擁護海峽兩岸和平發展，願以開放態度，討論未來兩岸人民能接受的統一步驟與模式」，郭台銘完全無法接受。

消息人士指出，自詡中華民國派的郭台銘就算宣布不選後，18日上午還曾認真閱讀「無色覺醒十大主張」。該人士認為，韓國瑜若真的想跟郭台銘見面，不如先把與旺中的關係等郭台銘在意的事情解決後，再來安排，可能還比較有機會。

郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜告訴中央社記者，郭台銘已經退黨，郭韓見面與否都已經不是重點，不再對此事回應。（編輯：謝佳珍）1080919