吳敦義：不會開鍘郭台銘 盼合作當面請益

鴻海創辦人郭台銘宣布不參與2020總統連署，國民黨主席吳敦義（左）18日在台北表示，這是朝向祥和和團結的目標走，希望能跟郭台銘合作，他會用各種好的途徑，包括透過副主席郝龍斌溝通，以及他親自向郭請益，「烏雲散掉後，希望陽光普照」。中央社記者裴禛攝 108年9月18日

（中央社記者余祥台北18日電）鴻海創辦人郭台銘宣布不參與2020總統連署，國民黨主席吳敦義今天表示，這是朝向祥和和團結的目標走，希望能跟郭台銘合作，他會用各種好的途徑，包括透過副主席郝龍斌溝通，以及他親自向郭請益，「烏雲散掉後，希望陽光普照」。

郭台銘日前宣布退出國民黨，並表示將不參與2020總統連署，不過，外傳郭台銘與台北市長柯文哲、前立法院長王金平結盟態勢仍存在。

吳敦義今天受訪時說，既然郭台銘已經宣布不參選總統，希望能夠合作，他會用各種好的途徑，包括請郝龍斌繼續溝通。他說，在適當的時間，也希望向郭台銘請益，畢竟郭在中華民國企業界中規模、貢獻、視野都是最大的一個，非常尊敬郭台銘。

吳敦義也提到，自己與郭台銘是多年好友，盼共同努力，讓中華民國恢復國家社會和諧安定；至於王金平，吳敦義也說，王金平是多年好友、黨的好同志，相信他有智慧跟抉擇，希望有一天能通通撥雲見日。

媒體詢問，現在是否還會開鍘郭台銘，吳敦義用台語說，不會啦，郭宣布不選還開鍘，「我又不是精神有問題。」

至於是否會將黨證還郭台銘，盼郭留下，吳敦義說，他不能說要怎麼處理黨籍問題，也不能說誰脫黨、明天就要入黨，需要好好溝通，但願和諧之氣重新恢復。

有人認為，郭台銘退選將會造成國民黨總統、立委、高雄市長「三殺」局面，吳敦義說，他不認為有什麼三殺、二殺、五殺、七殺，這他不相信，只要有誠意、用心，用合理的方式溝通，就可以減少殺氣，充滿和諧之氣。

至於國民黨內日前對郭台銘砲聲隆隆，吳敦義說，他從沒有砲轟誰。媒體追問，國民黨公開聲明中有，吳敦義表示，黨員有萬人，難免有一、兩人口出不令人愉快的話，但從政久的人就知道，要彼此互相尊重，也許政見、立場不同，一定要有包容的心。

外傳郭台銘雖不選總統，仍會自推立委參選人，吳敦義說，不做這樣的揣測，總統選舉重要，國會也很重要，盼明年1月11日選舉，選民能給國民黨重返執政的機會，支持黨提名總統候選人，立委席次達到60席目標，讓好的政策可以順利推行。（編輯：蘇龍麒）1080918