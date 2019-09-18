握20萬份連署書但不連署 王金平：尊重國民黨

（中央社記者劉冠廷台北18日電）前立法院長王金平今天表示，他已準備超過20萬份的連署書，但還是尊重國民黨，現在根本也不是用這種連署方式的時候；至於是否繼續參選總統，王金平則說，誰也不知道。

昨天是總統、副總統被連署人領表登記截止日，在鴻海創辦人郭台銘聲明不參與後，王金平的動向令外界關注，但最終也未領表登記。王金平今天在受訪時表示，本來就不準備去，他已連署超過20萬份，但還是要尊重國民黨，現在根本也不是時候，再去用這種連署的方式。

至於是否繼續參選下去，王金平則說，誰也不知道，他講過多次了，因緣怎麼樣變化，就跟著因緣走。

談起結合第三勢力的民主大聯盟的運作狀況，王金平表示，現在自然的運作當中，最後會是什麼樣的結果還不得而知；他也解釋，這些所謂運作都是有人在運作，不是他在運作，都是有好朋友在運作，他沒有親自出面去做什麼。

由於王金平昨天與台中市長盧秀燕會面，討論城市規劃，王金平表示，22縣市發展的規劃案，他都完成了，他會聯繫各縣市首長，聯絡好的話都會一一的去做說明，讓大家了解他的看法，提供做參考。

王金平也說，他很早就完成國政白皮書，延伸下去就是怎樣讓中央跟地方能夠結合，能夠成為夥伴關係；他這麼用心做，無非就是若參選總統的話，這個就是他整套、整體的國家發展、國家生存之道的一個做法。（編輯：林興盟）1080918