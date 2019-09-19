郭台銘不選2020 曾馨瑩：從未反對先生選總統

（中央社記者王承中台北19日電）鴻海創辦人郭台銘妻子曾馨瑩今天表示，從來沒有反對郭台銘出來選總統，只是在第一時間，身為妻子、媽媽的她，會有一點擔心，但她一直都是支持郭台銘。

郭台銘表態不參與2020總統連署，妻子曾馨瑩今晚出席「2019與愛共舞國標慈善公益晚會」。

曾馨瑩接受媒體聯訪時表示，她尊重、支持郭台銘所有決定，一直都很默默支持，他們都很愛台灣，也從未反對郭台銘選總統，若郭台銘出來可以幫助這麼多人，她也一定支持。只是在第一時間，身為妻子、媽媽的角色，會有一點擔心，但她一直都是支持郭台銘。

郭台銘宣布不選後，心中是否有卸下大石頭的感覺，曾馨瑩指出，現在就是很平靜的去看每一件事，不管現在郭台銘的決定是什麼，就是想下一步要做什麼，可以繼續幫助社會、台灣跟中華民國。

媒體詢問，郭台銘在國民黨初選落敗，有幕僚指她笑得燦爛得像朵花。曾馨瑩表示，當下不能說笑到像花一樣，可能是幕僚講話誇張一點，想用幽默輕鬆感覺來敘述，且當下的狀態，用輕鬆平靜的方式對團隊也比較好。

媒體追問，外傳曾馨瑩早已知道郭台銘不選，曾向友人透露「過了今天就沒事了。」曾馨瑩表示，她不知道傳言從哪裡來，她也一直在等郭台銘的決定。（編輯：謝佳珍）1080919