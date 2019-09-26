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郭台銘不參與連署競選總統
鴻海集團創辦人郭台銘9月12日宣布退出國民黨，並透過幕僚將退黨親筆簽名、黨證、榮譽黨員狀一併退回台北市中正區黨部。郭台銘9月16日晚間發聲明表示，他再三思考後，決定不參與2020連署競選總統。
郭台銘不參與連署競選總統
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郭台銘不參與連署競選總統1/29

郭台銘拒國民黨慰留 批言而無信盼勿糾纏

最新更新：2019/09/26 12:28
鴻海創辦人郭台銘（圖）辦公室26日表示，國民黨副主席郝龍斌25日告知郭台銘，已向黨主席吳敦義轉達儘速完成退黨程序，不料最終國民黨言而無信，郭台銘不接受慰留，勿再彼此干擾。（中央社檔案照片）
鴻海創辦人郭台銘（圖）辦公室26日表示，國民黨副主席郝龍斌25日告知郭台銘，已向黨主席吳敦義轉達儘速完成退黨程序，不料最終國民黨言而無信，郭台銘不接受慰留，勿再彼此干擾。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北26日電）鴻海創辦人郭台銘申請退黨，國民黨昨天表示將予以慰留。郭台銘辦公室今天表示，黨副主席郝龍斌昨天告知郭台銘，已向黨主席吳敦義轉達儘速完成退黨程序，不料最終國民黨言而無信，郭台銘不接受慰留，勿再彼此干擾。

國民黨發言人歐陽龍昨天在中常會後轉述時表示，郭台銘的退黨申請，台北市黨部建議黨中央予以慰留，而中常委也一致認可，黨主席吳敦義也認可中常委意見。歐陽龍並稱，郭台銘雖申請退黨，但目前為止仍是黨員，無庸置疑。

郭台銘辦公室今天表示，對於發言人稱郭台銘依然是國民黨黨員，郭台銘再度表達不解和遺憾。

郭辦表示，昨天一早黨副主席郝龍斌告知郭台銘，已經向黨主席吳敦義轉達儘速完成退黨程序，吳敦義也承諾將在下午中常會上處理，不料最終國民黨卻言而無信，郭台銘相當無奈。

郭辦強調，郭台銘絕不接受慰留，未來個人一切言行將與國民黨一概無關，從今爾後無黨一身輕，勿再彼此干擾及相互糾纏。（編輯：林興盟）1080926

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