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郭台銘不參與連署競選總統
鴻海集團創辦人郭台銘9月12日宣布退出國民黨，並透過幕僚將退黨親筆簽名、黨證、榮譽黨員狀一併退回台北市中正區黨部。郭台銘9月16日晚間發聲明表示，他再三思考後，決定不參與2020連署競選總統。
郭台銘不參與連署競選總統
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郭台銘不參與連署競選總統6/31

傳爭取親民黨提名 郭辦：不在郭台銘的人生劇本

最新更新：2019/09/27 13:31
外傳鴻海創辦人郭台銘（圖）將宣布爭取親民黨提名參選總統，永齡基金會副執行長蔡沁瑜27日說無此規劃。（中央社檔案照片）
外傳鴻海創辦人郭台銘（圖）將宣布爭取親民黨提名參選總統，永齡基金會副執行長蔡沁瑜27日說無此規劃。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北27日電）外傳鴻海創辦人郭台銘下週將宣布爭取親民黨提名參選總統，永齡基金會副執行長蔡沁瑜今天表示，郭台銘的人生劇本中沒有這樣的規劃，郭台銘日前強調，若參選一定是獨立參選，既然不選了，就絕無這樣的考量。

蔡沁瑜說，親民黨主席宋楚瑜非常有行政能力，也很有政治魅力，受到各界肯定，但郭台銘在過去的一年半都沒有與宋楚瑜接觸。

蔡沁瑜強調，郭台銘若要參選一定是獨立參選，既然現在不參選，就絕對沒有向親民黨爭取門票這方面的考量，不知道為什麼有這樣的傳言，其心可議。

上報報導，郭台銘下週找親民黨談總統門票，是由前台東縣長黃健庭牽線，黃健庭今天早上受訪時嚴正駁斥，他並無親自或委託任何人去接觸親民黨，報導內容子虛烏有，呼籲外界不要再以訛傳訛。

黃健庭表示，外界一直猜測誰要去跟親民黨要總統提名門票，他可以保證不會是郭台銘這一組，因為郭台銘「已經毫無參選總統念頭」，完全沒有理由在這個時候再去接洽親民黨，他也不會再涉入政治，會回歸自己的生活。（編輯：郭萍英）1080927

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