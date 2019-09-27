蔡壁如：郭台銘願為民眾黨參選人站台合掛看板

（中央社記者余祥台北27日電）台北市政府顧問蔡壁如今天表示，鴻海創辦人郭台銘明確表示願意為台灣民眾黨的立委參選人站台或共同掛看板，若郭台銘也自推立委參選人，兩邊會互相合作。

永齡基金會副執行長蔡沁瑜與台北市政府顧問蔡壁如今天共同召開記者會，說明郭台銘不選2020總統始末。

針對未來郭台銘與台北市長柯文哲的合作方式，蔡壁如說，郭董願協助民眾黨的立委參選人，兩邊會互相合作，這是確定的。

媒體詢問，區域立委是否考慮與民眾黨合作，蔡沁瑜表示，「目前是他們提他們的，我們提我們的」；但現在他們還沒有立委名單，這陣子已經密集開會，會盡快公布，下週是滿好的時間點。

至於郭家軍是否考慮列入民眾黨的不分區名單，蔡沁瑜說，這也是考慮方向，還要再與民眾黨討論，畢竟要成為民眾黨的不分區立委，要先成為黨員，這部分可能要從長計議。

媒體詢問，郭台銘是否會將資金挹注民眾黨，蔡沁瑜說，日前郭台銘有主動詢問是否需要幫忙，但台北市長柯文哲表示不需要，因為參選要靠自己。

至於「郭柯王」結盟由誰主導，蔡沁瑜說，是基於合作關係一起討論很多事情，並沒有誰主導誰。

針對郭台銘退黨國民黨慰留，蔡沁瑜表示，分手了就不要回頭，好聚好散，他們不接受慰留。

蔡沁瑜也強調，未來郭台銘與民眾黨合作，或為不分藍綠的立委參選人站台，國民黨因尚未核備退黨程序，可能還會用黨紀處分，郭台銘感到相當不以為然。（編輯：楊玫寧）1080927