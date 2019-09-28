不選總統轉戰立院 郭台銘召喚果凍變果動拚席次

（中央社記者余祥台北28日電）鴻海創辦人郭台銘今天在台北舉辦第一場粉絲感恩見面會，他多次向粉絲道歉表示「讓你們失望了」，雖不參與總統選舉，他將戰場轉到立法院，呼籲粉絲票投給不服務黨派、顧民生、務實等3大條件的立委參選人。

郭台銘宣布不參加2020總統選舉，今天在三創生活園區舉辦首場感恩之旅活動，有郭粉上台分享，還有幕僚真心話時間，矛頭都對準國民黨總統參選人韓國瑜。有郭粉表示，郭台銘一直端牛肉，頭腦裝的是經濟，韓的頭腦不知道在裝什麼；郭幕僚上台也高喊，不只知識藍、經濟藍、中間選民不會投韓國瑜，連常識藍也不會投給韓，講到激動處，獲得台下一片歡呼。

郭台銘致詞時，多次跟支持者說「對不起，讓你們失望了」，並90度鞠躬。他說，台灣過去幾十年走向民主政治這條路，可是好像沒有達到選民的期待，沒辦法把民主的優點真正發揮出來，每到選舉就沒有理性，掌握權力的用政策買票，沒有權力的透過各種方法抹黑、抹紅、抹黃。

郭台銘表示，雖不參與總統選舉，他將轉換戰場到立法院，現在立法院通過的預算，很多都不符合實際需要，很多是包裹通過，跟民生脫節，將來在立法院會有效率、系統地推動福國利民、經濟、民生的法案，真正把老百姓的想法貫穿到立法院。

郭台銘更呼籲郭粉要凝聚起來，「果凍」要變成動起來的「動」，用行動支持符合3大條件的立委參選人。

第一，立委請投給認同政治為經濟服務，不服務黨派、派系的參選人；第二，投給支持創新、顧及民生、社會公義、縮短貧富差距的參選人；第三，投給務實、中道、理性、不操弄族群、不以意識形態騙選票的參選人。

蘋果日報日前報導，台北市政府顧問蔡壁如接受專訪間接證實郭早在宣布退選前8天已做出關鍵決定，被媒體形容，回頭看來似乎只是一場縝密計算的政治大秀。郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤今天特別公布當初拍好郭台銘參選版本的影片，證明郭台銘當時的確有參選意願，非外界所稱的政治算計。

郭台銘在參選影片中稱，經過這些日子思考，他沒辦法放棄，他有能力讓年輕人敢生、文官不用為政治效力、兩岸不用走向戰爭和平共好，「我怎能獨善其身，不兼善天下」，百萬連署就是郭台銘參選的徵召令，「徵召郭台銘，連署救台灣」。

劉宥彤說，相信大家都很希望最後露出的是參選版本影片，幕僚日前也有做小小的準備，可惜最後放上的是不參選的影片。

最後，郭台銘在台上與台下粉絲一起唱感恩的心、朋友等歌曲，並與眾多粉絲合影留念。（編輯：楊玫寧）1080928