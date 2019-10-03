不滿吳郭會郭粉狂退讚 郭台銘幕僚：雙方暫時不見面

鴻海創辦人郭台銘（左）幕僚3日表示，郭台銘要與國民黨主席吳敦義（右）會面消息造成很多郭粉情緒激動，郭粉退出社團也讓郭台銘不捨，所以若無重要議題，郭吳可暫不碰面。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北3日電）鴻海創辦人郭台銘幕僚蔡沁瑜今天表示，昨天郭台銘要與國民黨主席吳敦義會面消息出來後，造成很多郭粉情緒激動，更有郭粉退出社團，讓郭台銘不捨，所以若無重要議題，跟吳敦義可暫時不要碰面。

蔡沁瑜昨天表示，既然郭台銘、吳敦義都有意願見面，雙方幕僚會再加把勁安排，再看何時比較適當。但消息一出，立即在支持郭台銘的臉書社團中產生極大的效應，不少支持者表達反對的立場，更有郭粉紛紛退團、退讚。

蔡沁瑜上午接受媒體訪問時表示，郭台銘現在無黨一身輕，已經跳脫藍綠，以前無法見面的老朋友，現在都可以陸續安排見面，郭台銘的大方向就是希望在國會中有比較大的力量去推動郭台銘想推動的政策，大家見面聊聊，無可厚非。

不過，蔡沁瑜指出，因為昨天郭台銘將與吳敦義會面的消息出來後，造成很多郭粉情緒激動，更有500名支持者退出「郭台銘老虎軍團」臉書社團。郭台銘聽到消息後覺得很不捨，因為這些支持者都是支持他的力量。郭台銘覺得，如果很多支持者對於跟吳敦義見面有意見，所以若是沒有很重要的議題，他跟吳敦義可以暫時不要碰面。

媒體詢問，郭台銘是否會跟國民黨總統參選人韓國瑜見面，蔡沁瑜表示，目前沒有規劃。郭台銘對韓國瑜沒有多大意見，但有特定媒體從初選開始就很支持韓國瑜，並對郭台銘有許多不實、不公平的報導，這問題都還沒解決，再加上韓國瑜也無法說明清楚跟陸方的態度。

她說，這兩個很大的問題隔閡在雙方中間，一直沒有辦法處理，郭辦也沒有辦法把雙方的會面擺在首要之務。

媒體追問，外傳韓陣營認為這樣的條件太嚴苛。蔡沁瑜則反問，不太清楚為什麼會嚴苛，因為對郭台銘來講，雙方也沒有見面的必要，若是韓陣營認為做不到，其實雙方就沒有見面的必要。

對於是否會幫國民黨立委參選人站台，或是把整合泛藍當作是責任。蔡沁瑜表示，郭台銘現在無黨一身輕，不會把整合泛藍當作是責任。郭台銘沒有政黨顏色框架，只要是認同郭台銘的政策、理念，郭台銘都願意幫忙，但是只要支持台獨，郭台銘絕對不會一起拍照。（編輯：蘇志宗）1081003