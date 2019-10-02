王金平：親民黨若不給門票 就是上天不讓我選

王金平2日再度重申參選到底的態度，並提到他已準備好連署總統的份數，但考慮沒必要製造更多困擾，不用提早做最後結論。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉冠廷台北2日電）前立法院長王金平今天在一場演講中表示，若親民黨願把政黨門票給他，他盡力而為；若不給，就是上天不讓他選，落得清閒，不用擔這個責任，不用去強求，所以就順其自然。

王金平今天受邀出席扶輪社演講時，在場觀眾詢問選不選總統，他再度重申參選到底的態度，並提到他已準備好連署總統的份數，但考慮沒必要製造更多困擾，不用提早做最後結論。他說，上天若需要他承擔責任，自然會安排一條路，上週這條路好像已漸漸顯露出來，但他現在不能說任何話，蓋還沒掀起來，裡面是什麼還不知道，要等到最後。

王金平也指出，明年總統大選具政黨推薦的有國民黨、民進黨、親民黨、時代力量，時代力量不可能推他，如果親民黨主席宋楚瑜要選，他祝福。但如果親民黨門票要給他，他盡力而為；若不給，就是上天不讓他選，他也清閒，不用擔這個責任，不用去強求，所以就順其自然。

王金平也分析，親民黨這張門票現在有3個方向，包括宋楚瑜自己選、以及給他、或是給鴻海創辦人郭台銘，但郭台銘跟他講好幾次絕對不選，會不會回心轉意不知道，看未來發展。

此外，談到國民黨這次的總統初選，王金平說，他後來決定不落入陷阱，也因此郭台銘常被大家笑，不知道從陷阱跳走。

王金平會前在受訪時，被問到現在郭柯在立委選舉合作頻繁，但似乎都沒找他，是否感覺到被冷落，王金平說，「他們希望我能夠推薦一些人來參與」，但他已明白表示，所有這一次國民黨提名的大概都是他的老同事、老同志、老朋友，因此他不能建議任何人選，來為難老同事，所以他就不參與推薦。

媒體也詢問，親民黨內有聲音反對和他合作，王金平表示，這是難免的，親民黨也希望有自己的人出來選；至於有國民黨中常委指他常錯估情勢，王金平則說，「講歸他講，我們尊重他的講法，他們有他們自己的想法，我們給予尊重就好」。（編輯：蘇志宗）1081002