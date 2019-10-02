宋楚瑜握門票牽動柯王 呂秀蓮拚連署

2020總統大選，親民黨手握門票，是否由主席宋楚瑜（左）披掛上陣，迄今還未拍板。前副總統呂秀蓮（右）則正積極爭取連署成為總統獨立參選人。（中央社檔案照片）

選戰倒數百日（中央社記者劉冠廷、葉素萍台北3日電）2020總統大選，親民黨手握門票，前立法院長王金平爭取披上橘袍，台北市長柯文哲也沒把話說死，但親民黨組織部主任張碩文表示，黨內最大的聲音仍是希望主席宋楚瑜能夠再次披掛上陣，團結第三勢力。

親民黨在2016年時，推出黨主席宋楚瑜投入總統大選，當時獲得157萬多票，並拉抬了親民黨在政黨票上的得票數，獲得79萬多票，得票率超過6%，在立法院獲得3席的不分區立委席次。

2020年的總統選舉，親民黨擁有政黨推薦候選人的資格，若自推總統參選人，有利於爭取政黨票，但對於是否要將這張「門票」與其他勢力合作，或是再由宋楚瑜披掛上陣，迄今還未拍板。

張碩文指出，目前黨內仍期盼宋楚瑜能夠親征，但宋楚瑜的意願不高，一切的答案，在10月舉行的內部會議中，會做出最終決定。

張碩文說，這張門票是2016年超過150萬名的民眾的寄託，親民黨一定要用適當的方式，審慎評估推出人選；他也說，希望能夠藉由這次機會，團結第三勢力，並獲得厭惡藍綠的民眾們的認同，全力推倒藍綠惡鬥的高牆。

柯文哲過去和宋楚瑜關係不錯，甚至曾被宋列為接班人，外傳可能爭取親民黨門票，但隨著柯文哲成立台灣民眾黨，雙方漸行漸遠，近來親民黨籍台北市議員黃珊珊被邀請擔任北市副市長，被親民黨視為挖牆角，引發不滿，公開表態無助於雙方合作。

此外，仍表達參選到底的王金平，最後參選總統的機會只剩下政黨推薦，他表態希望爭取披上橘袍參選，親民黨秘書長李鴻鈞日前證實，雙方友人有聯繫牽線，但王、宋未見過面。

黨政人士分析，就算親民黨最後真的要找人合作，王金平能夠雀屏中選的機會也不高，因為對親民黨而言，王金平能夠帶來的效益，並不是最高的。

除了親民黨動向受矚目外，正積極爭取連署成為總統、副總統獨立參選人的前副總統呂秀蓮與前南投縣長彭百顯搭檔，最晚在11月2日前須爭取到28萬384人以上連署。

呂秀蓮幕僚指出，呂秀蓮近期勤跑行程，以及接受媒體專訪，增加曝光度，她們有信心一定會拿到參選總統的入場券。

另也握有總統大選門票的時代力量，日前已召開決策會，確定將不自提總統人選，爭取國會席次最大化。（編輯：紀淑芳）1081002