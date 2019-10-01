總統大選門票宋楚瑜欲親征 王金平：順其自然

（中央社記者趙麗妍台中1日電）前立法院長王金平爭取2020年總統大選門票，卻傳出親民黨主席宋楚瑜有意親自出征，後續王與宋以及王跟親民黨合作的情形，王金平今天表示，一切都順其自然。

國際同濟會台灣總會第45、46屆總會長交接暨總會理監事、全國會長就職典禮今天在台中登場，王金平受邀出席，會前媒體問，本來要借用親民黨門票，但宋楚瑜有意參選，王金平做上述表示。

媒體問，鴻海創辦人郭台銘有意跟台北市長柯文哲組成聯盟，搶攻國會席次，是否有徵詢王金平意見。

王金平表示，祝福他們。他沒有參與這件事，過去雖有找他推薦，但因為有許多老同事、老同志都已經由國民黨提名了，若有新的參選人，對老同事都會造成困擾、傷害，所以不便做任何推薦。

針對日本駐台代表沼田幹夫將離任，外交部長吳釗燮致贈沼田的獎牌上面寫著「我最敬愛的大哥哥」，引發爭議。

王金平說，不曉得那種情況怎麼樣，不過自己送給沼田幹夫的禮物很簡單，就是立法院的紀念酒，因為他跟國會有相當好的往來，希望他看到這個酒就想到立法院，等一下要趕回去參加他的離別酒會。

王金平希望，兩國是在一個平等、互惠、對立有尊嚴的情況下進行外交，希望兩國都能夠促成邦誼，雖然是沒有正式，但是實質外交會更為成長，將兩國的關係推到更高的高峰去，所以對等尊嚴是很重要的。（編輯：黃世雅）1081001