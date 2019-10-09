郭台銘下一步 團隊曾建議組黨但未獲回應

（中央社記者王承中台北9日電）鴻海創辦人郭台銘幕僚蔡沁瑜今天表示，在郭台銘宣布不參選總統後，其實團隊內部有建議郭台銘應該要自己組黨，也有勸過郭台銘，但郭台銘並未回答。

郭台銘20日將舉辦高雄場的果粉見面會，按照期程規劃將公布郭家軍新一波區域立委提名人選，外傳郭台銘幕僚蔡沁瑜、郭昕宜、高虹安、前國民黨立委周守訓已做好參選立委的準備，就等郭台銘一聲令下。

蔡沁瑜上午接受廣播媒體專訪時表示，她自己還沒有決定，且她的去處牽涉到郭台銘怎麼規劃，郭家軍必須要跟郭台銘有連結，現在正在思考她跟郭昕宜、高虹安、周守訓等幕僚是要競選區域立委，還是列入不分區立委名單，正在做整體的考量。

蔡沁瑜指出，因為若要列入不分區，必須要加入台灣民眾黨，在郭台銘希望立委席次最大化的前提上，是否會考慮配合，這是目前考量的重點。

另外，蔡沁瑜也透露，在郭台銘宣布不參選總統後，團隊有建議郭台銘應該要組黨，也有勸過郭台銘，但是郭台銘並未回答。

對於前台東縣長黃健庭是否也會列入立委名單內，蔡沁瑜表示，黃健庭不在參選立委的考量內，郭台銘是希望黃健庭未來選台北市長，有考慮把黃健庭的夫人陳憐燕列入不分區名單，但陳憐燕明白表示完全沒有意願，而永齡基金會執行長劉宥彤也表明沒有意願。

蔡沁瑜指出，外界對台北市長柯文哲的評論，也會傳到郭台銘的耳裡，但郭台銘待人處事上有一個特點，就是認為「眼見為憑」，兩人互動才是最主要，他們現在互動沒問題。（編輯：楊凱翔）1081009