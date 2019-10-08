馬郭互動熱絡挨轟 馬辦：假韓粉勿再分化國民黨

前總統馬英九（左）、鴻海創辦人郭台銘（右）6日下午在台北同台出席前台東縣長黃健庭專題演講，兩人比鄰而坐，互相交換意見。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北8日電）前總統馬英九日前與鴻海創辦人郭台銘同框互動熱絡，遭特定媒體、韓粉攻擊。馬辦今天呼籲特定媒體和假韓粉，不要再分化國民黨；韓國瑜競選發言人葉元之也說，馬英九絕對最支持韓國瑜，對郭台銘釋出善意也是在幫韓國瑜。

馬英九日前應邀出席前台東縣長黃健庭專題演講，與郭台銘同框，兩人擁抱、互動熱絡，但遭特定媒體砲轟「國民黨奶水盡養這種咖」，甚至揚言要黨中央開除馬英九黨籍。

馬英九辦公室上午發出聲明表示，選舉理應是多交朋友、減少敵人，「難道不是同志，就是敵人？」現在國民黨應團結對外的關鍵時刻，還在幫韓國瑜製造敵人的特定人士或媒體，「到底是真韓粉還是假韓粉？」

馬辦表示，郭台銘沒有要選總統，和馬英九是多年老友，在一個非關政治的場合同台握手擁抱，卻被特定媒體鋪天蓋地的責難，甚至喊話要黨中央開除黨籍，所以馬英九可以見誰、不能見誰，可以出席那些行程、不能出席那些行程，甚至可以被誰擁抱、不能被誰擁抱，是由特定媒體或這些「假韓粉」說了算嗎。

馬辦表示，上周馬英九基金會舉辦「哪來的芒果乾？國安問題研討會」，早在9月5日前就已經邀請韓國瑜出席，但韓國瑜辦公室最後以市政為重考量，婉拒出席。

馬辦說，即使如此，包括前國安會秘書長蘇起在內的韓國瑜國政顧問團總召集人張善政和國安小組成員，幾乎全員到齊，向民眾和媒體說明國民黨的國安政策，爭取人民支持國民黨重返執政，「這難道不是在幫國民黨、在幫韓國瑜嗎？」

馬辦說，選舉剩不到100天，全黨都應盡心盡力、各自分工，積極幫韓國瑜等所有黨籍提名人輔選，但輔選方式有很多種，不是只有站台搖旗吶喊才算，國民黨主席吳敦義也曾說過，「團結不一定碰面，只要同心協力就團結。」

馬辦呼籲，請特定媒體和假韓粉，不要再分化國民黨，不要再給民進黨見縫插針的機會；黨內同志全力輔選，讓國民黨重返執政。

韓國瑜競選辦公室發言人葉元之則說，馬英九和郭台銘是老朋友相見，大家不必用放大鏡來看，馬英九一直都很挺韓國瑜，外界不必懷疑。

媒體追問，韓國瑜今晚將北上出席「全國工商界支持韓國瑜競選總統後援會成立大會」，馬英九卻缺席；葉元之說，馬英九很忙，馬英九也有他的高度和想法，他們都尊重。（編輯：謝佳珍）1081008