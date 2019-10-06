出席黃健庭演講 馬英九郭台銘同框互動熱絡

（中央社記者王承中台北6日電）前台東縣長黃健庭今天受邀進行演講，前總統馬英九、鴻海創辦人郭台銘也受邀出席，意外形成馬郭同台。馬英九、郭台銘兩人比鄰而坐，互動熱絡，除相互握手外，也不時交頭接耳。

長風基金會今天下午邀請黃健庭以「台東不一樣〜9年翻轉台東的故事」為題發表演講，同時，馬英九、郭台銘也受邀到場致詞，促成馬郭同台。

馬英九日前幫國民黨總統參選人韓國瑜站台致詞時，遭韓粉噓，被迫中斷演講，當時郭台銘幕僚蔡沁瑜就透露，郭台銘替馬英九感到於心不忍。

郭台銘下午抵達會場後，面對媒體詢問要如何安慰馬英九，郭台銘笑著反問，「你們要我抱抱嗎？」隨即進入貴賓室，而稍早抵達的馬英九，面對媒體的詢問，則一律回答謝謝，並未多做回應。

活動開始前，馬英九、郭台銘先後進入會場，兩人比鄰而坐，互動熱絡，除相互握手讓媒體捕捉畫面外，也不時交頭接耳，談論事情。

黃健庭在演講前接受媒體訪問，對於他的演講意外促成馬郭會，黃健庭表示，完全是意料之外，沒想到馬英九跟郭台銘想來，這是他的榮幸。他說，前行政院長江宜樺一個多月前就邀他來分享台東治理9年翻轉的故事，他也認為應該讓更多人知道，因此答應邀約。

對於是否擔任馬英九、郭台銘間溝通橋梁，黃健庭指出，郭台銘、馬英九的溝通管道本來就很暢通，但這次透過演講平台讓兩人一起坐下來聽，的確感到有點意外，在郭台銘宣布不選後，他跟郭台銘是第一次碰面，沒想到是這樣的平台。

媒體詢問，是否有人請他幫忙國民黨跟郭台銘溝通，黃健庭表示，自己份量不夠，沒參與這樣的事務。

對於國民黨的整合問題，黃健庭指出，郭台銘參選動機一直是為國家，有人鼓勵郭台銘獨立參選，但郭台銘還是進入國民黨初選，僅管最後很多紛擾，讓郭台銘脫離，無黨一身輕。

但是，黃健庭表示，他感覺郭台銘對國民黨有很深的感情，甚至對一些人，包括對馬英九，都有深厚情誼，在這樣的基礎上，如何對國家最好，相信郭台銘會自己思考。（編輯：蘇志宗）1081006