郭家軍擬攻台北市長 綠營：國民黨最傷

（中央社記者范正祥台北6日電）鴻海創辦人郭台銘今天力拱前台東縣長黃健庭角逐台北市長，「郭家軍」搶占媒體版面。民進黨立委許智傑受訪認為，郭台銘的動作對於國民黨影響最大；國民黨立委陳學聖認為，世局多變，先全力打好明年1月11日總統和立委選戰再說。

宣布不角逐2020總統大位後，郭台銘近來動作頻頻，繼昨天下午在三峽為「郭家軍」首位立委參選人李縉穎站台，今天再拱黃健庭出馬角逐台北市長，外界解讀為積極擴張政治版圖。

民進黨立委許智傑受訪認為，郭台銘的動作對於國民黨影響最大，未來關鍵要看郭台銘和台北市長柯文哲是否100%結合，如果「是」，那就不能視為郭台銘自己的政治版圖，因為柯文哲也會有角色。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋質疑，郭台銘說黃健庭就是當初他的副手人選，對黃健庭的能力、人格讚譽有加，但郭台銘自己又沒選總統，這樣有什麼意義。

對於郭台銘拱黃健庭出馬角逐台北市長，李俊俋說，「民進黨並不關心誰出來參選」，而是關心參選人提出來的「政見」是什麼。

談及郭台銘對政局影響，本身也是時代力量黨主席的立委徐永明表示，國民黨原本被看好明年總統選舉和立委選舉都可以贏，如今淪落總統選舉和立委選舉可能雙輸，選後國民黨會不會進一步萎縮或分裂，值得觀察。

徐永明指出，郭台銘與柯文哲未來是否可能合作還不明朗，郭台銘是要扮演藍營分裂的一環，還是另組第三勢力，也是後續觀察重點。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞認為，台北市長選舉才剛選完未滿一年，郭台銘現在談下屆台北市長選舉人選，實在言之過早。人民此刻關注的是明年總統大選，因為要決定國家領導人。

本身也是親民黨秘書長的李鴻鈞呼籲，不管未來選舉如何，希望選民跳脫黨派思考，應該真正選賢與能，選出以專業能力為導向，選出能為國家社會服務的人。

對於郭台銘未來動向是否可能對國民黨造成衝擊，國民黨立委陳學聖認為，世局多變、世事難料，國民黨先全力打好明年1月11日總統和立委選戰再說。（編輯：林興盟）1081006