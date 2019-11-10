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郭台銘不參與連署競選總統
鴻海集團創辦人郭台銘9月12日宣布退出國民黨，並透過幕僚將退黨親筆簽名、黨證、榮譽黨員狀一併退回台北市中正區黨部。郭台銘9月16日晚間發聲明表示，他再三思考後，決定不參與2020連署競選總統。
郭台銘不參與連署競選總統
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郭台銘不參與連署競選總統1/35

否認郭宋配 劉宥彤：雙方僅就立院布局交換意見

最新更新：2019/11/10 13:03

（中央社記者王承中台北10日電）鴻海創辦人郭台銘幕僚劉宥彤今天證實親民黨有跟郭陣營接觸，但她表示，雙方主要是幕僚間對於立法院的布局初步交換意見，真的沒有提到郭台銘與親民黨主席宋楚瑜的事情。

外傳郭台銘可望與宋楚瑜搭配正副總統參選2020，郭台銘日前幫郭家軍立委參選人李縉穎輔選時，面對媒體提問時說，「你們消息怎麼那麼靈通」，引發各界關注。

劉宥彤上午接受媒體聯訪時表示，郭台銘可能只是回應太快，因為過去幾個星期郭陣營都沒有跟親民黨聯繫，主要是兩天前，親民黨主動聯絡，告知有跟前立法院長王金平討論過總統大選的事，且親民黨也有初步決定，也表達希望對立法院布局進行討論。

劉宥彤指出，其實這都只是幕僚本身來往，且也有跟郭台銘報告，至於郭台銘說媒體消息靈通的意思，是指「怎麼才講一下這個事情，馬上就被媒體知道雙方有做溝通」，並沒有所謂郭宋合的問題，是外界過度解讀。雙方重點是著眼在國會布局，但目前都只是初步接觸，沒有太具體的項目。

媒體詢問，親民黨為何主動聯繫，劉宥彤表示，她日前有在臉書上調查郭粉面對總統大選兩黨對決的投票意向，結果顯示有高達5成多的人未表態，也有4成多的人有所謂防禦性投票，雖然不無可能是綠營操作，可能是親民黨看到這對泛藍陣營不是好現象，所以幕僚間有對國會布局交換意見，「實際上郭宋的事情真的沒有提到」。

媒體追問，宋楚瑜是否表態爭取郭台銘支持，劉宥彤指出，郭陣營到目前為止並不了解宋楚瑜是否一定會參與總統大選，還沒有從雙方幕僚討論中得到明確答案，但看媒體報導，猜測親民黨明天過後應會給出比較明確的方向，郭陣營的內部也會討論。

對於郭家軍列民眾黨不分區立委名單，劉宥彤表示，郭陣營樂觀其成，但也尊重民眾黨的意見，以及台北市長柯文哲最後的安排。她指出，民眾期待會有第三勢力整合這樣的合作，且若民眾黨不分區名單完全沒有郭陣營人馬，好像這段時間的合作會沒有實現的方式，所以這是自然而然可能會有的結果。

最後，劉宥彤表示，她日前在臉書上詢問郭粉是否希望郭台銘出來選總統，恰好跟郭陣營與親民黨接觸的新聞連結再一起，引起外界有很多過度的聯想，對於她個人臉書所引發的爭議感到抱歉，也向廣大的郭粉道歉。（編輯：林興盟）1081110

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