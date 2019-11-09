副手已定將公布 韓國瑜：絕對不會是禿頭

（中央社記者王朝鈺基隆市9日電）中國國民黨總統參選人韓國瑜今天表示，副手名單大概已經確定，至於是否為前行政院長張善政，他開玩笑說，絕對不會是禿頭，頭髮一定比他多。

韓國瑜下午在國民黨基隆市立法委員參選人宋瑋莉陪同下前往基隆市聖安宮參拜，結束後接受媒體聯訪表示，希望選擇的副手也是一樣熱愛中華民國且有責任感，並對台灣這塊土地願意無私的奉獻犧牲，還有非常好的國際觀及強大的治理能力。

他表示，副手人選很快就會向大家報告，因為總統參選人是名禿頭，副手絕對不會是禿頭「頭髮一定會比我多」。記者追問，副手是張善政嗎，韓國瑜說，「我已經講過絕對不會是禿頭」。

對於外傳鴻海創辦人郭台銘可望與親民黨主席宋楚瑜搭配參選正副總統，韓國瑜表示，民主社會國家大家願意來參選，爭取為人民服務，站在他的立場都是樂觀其成。

他說，希望不管民進黨或其他候選人和包括自己在內，能不能好好示範一場什麼是優質的民主政治選舉，什麼叫做一場讓整個華人世界、全世界為台灣民主感到驕傲的國家，而不要沉溺在抹黑、造謠，互相指控的搞小動作。

他表示，大家漂漂亮亮、大大方方、堂堂正正把政見講出來，基於這些原則，任何總統、副總統參選人他都期待，希望能有公開、公正和公平辯論，把政策論述、理想講清楚，由台灣人民決定，這是他對優質總統大選的期待，所以如果有其他組人馬參選他樂觀其成。（編輯：張銘坤）1081109