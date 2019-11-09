賴清德輔選林昶佐 蔡賴配議題成焦點

以無黨籍身分投入立委選戰力拚連任的林昶佐（右），9日在台北艋舺公園舉辦與總統蔡英文的聯合後援會成立大會，邀請前行政院長賴清德（左）站台。中央社記者裴禛攝 108年11月9日

（中央社記者郭建伸台北9日電）總統蔡英文副手人選備受關注，前行政院長賴清德今天輔選無黨籍立委林昶佐時，主持人高喊「台灣未來的副總統在這」，並帶領現場民眾高喊「賴清德凍蒜」，蔡賴配議題又成焦點。

會後媒體追問賴清德，「蔡賴配」是否成形，賴清德並未正面回應。

林昶佐下午舉辦「蔡英文、林昶佐聯合後援會成立大會」，邀請賴清德站台；賴清德細數林昶佐質詢他的內容，稱讚林昶佐相當優秀，算是自己人，「一票蔡英文，一票林昶佐，一票民進黨。」

賴清德結束致詞後，主持人高喊「台灣未來的副總統已經站在這裡」，並帶領支持者喊「賴清德凍蒜」。賴清德則向主持人拍肩表示，改成「加油」就好。

時力前發言人吳崢、台北市議員林亮君昨天相繼退出時代力量。林昶佐受訪時說，他退出時力後，就沒有了解黨務問題，不便評論，但吳崢跟林亮君都是優秀的年輕人，相信他們會秉持初衷，在政壇有所發揮。

被問到選情，林昶佐說，如果對手只有國民黨立委參選人林郁方，選情會比較單純，但現在多了民眾黨立委參選人徐立信，選情相對複雜，他現在定位是跟自己4年前比賽。（編輯：謝佳珍）1081109