自爆拒當宋副手 王金平：你又知道門票不會給

（中央社記者范正祥、郭建伸台北7日電）2020年總統大選，親民黨握有政黨推薦門票。國民黨立法院黨團今天舉辦立委餐會聯誼，前立法院長王金平在會中透露，親民黨主席宋楚瑜曾邀他擔任副手，但他沒有答應。

媒體會前詢問王金平，有沒有可能會顧全大局，幫國民黨總統參選人韓國瑜輔選。對此，王金平說：「為台灣整個大局就是幫他做好市長。」

被追問怎麼看待宋楚瑜談及寧可撕掉「門票」也不給王金平的談話，對此，王金平在上車離開前對媒體說：「你又知道他（宋楚瑜）不會給？」

對於王金平提及宋楚瑜曾邀擔任副手一事，親民黨組織部主任張碩文受訪表示，尊重王金平的說法，但他並無獲悉宋楚瑜邀約當副手一事，無法評論。

面對媒體查證，王金平辦公室發布新聞稿還原王金平在國民黨團餐敘說法，面對外界關心是否要披橘袍參選，「大家關注宋主席最近的談話，我並不知道他的原意，不過我10月25日跟宋主席談得很愉快，11月4日見面時，宋主席說他要自己參選，找我當副手，我並沒有答應，僅說請宋主席回去再評估一下。」

新聞稿也指出，針對國民黨主席吳敦義是否排入不分區名單，王金平說樂觀其成，一個黨團有真正具有領導權威的人坐鎮，堅持國家要走的方向是有利的，可以公開支持吳主席擔任不分區立委，不一定要第一名，但在安全名單內，黨團要有年輕的新血，也需要有經驗的領導者，團體內有老幹新枝，才能穩健的掌舵。

國民黨團今天中午舉辦立委每會期例行性的聚會，邀請國民黨主席吳敦義及副主席曾永權、郝龍斌與會；吳敦義會前、會後面對媒體詢問只表示受邀與會，不回答媒體提問。

餐敘活動未對外公開，黨團總召曾銘宗會後轉述，席間充分溝通，沒有談特別的事情，純粹聯誼。

曾銘宗表示，因應總統和立委選舉，黨團一定傾全力，轉化成輔選平台，希望國民黨2020年重返執政，立委席次能在國會過半，最高希望能夠達到60席目標。

至於外界關切王金平有沒有談及思考下一步怎麼走，不具名立委轉述，據王金平今天在餐會講話的意思，仍是重申一貫態度，「順著因緣走」。（編輯：黃瑞弘/謝佳珍）1081107