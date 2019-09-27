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郭台銘退黨拒慰留 國民黨將註銷黨籍
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新聞專題
郭台銘不參與連署競選總統
鴻海集團創辦人郭台銘9月12日宣布退出國民黨，並透過幕僚將退黨親筆簽名、黨證、榮譽黨員狀一併退回台北市中正區黨部。郭台銘9月16日晚間發聲明表示，他再三思考後，決定不參與2020連署競選總統。
郭台銘不參與連署競選總統
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郭台銘不參與連署競選總統2/32

郭台銘退黨拒慰留 國民黨將註銷黨籍

最新更新：2019/09/27 19:05
國民黨對鴻海創辦人郭台銘申請退黨表達慰留之意，但郭辦多次強調不會接受。國民黨台北市黨部已重新上簽公文，將依程序完成郭台銘黨籍註銷。（中央社檔案照片）
國民黨對鴻海創辦人郭台銘申請退黨表達慰留之意，但郭辦多次強調不會接受。國民黨台北市黨部已重新上簽公文，將依程序完成郭台銘黨籍註銷。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北27日電）國民黨對鴻海創辦人郭台銘申請退黨表達慰留之意，但郭辦多次強調不會接受。國民黨台北市黨部已重新上簽公文，並未再建請慰留，待黨秘書長曾永權拍板後，國民黨將依程序完成郭台銘黨籍註銷。

郭台銘日前申請退黨，國民黨25日召開中常會，發言人歐陽龍轉述，郭台銘退黨案經區黨部受理、台北市黨部討論後，建議黨中央予以慰留，中常委及黨主席吳敦義都認可此意見。

不過，郭台銘辦公室多次強調絕對不會接受慰留，更批國民黨言而無信，既然已分道揚鑣，盼勿再互相干擾、糾纏。

黨務人士表示，國民黨台北市黨部日前建議予以慰留，才會有25日中常會上的討論，但既然郭台銘已經宣布退黨，這是個人意志，國民黨沒有同不同意的問題。

黨務人士說，近日市黨部上簽的公文也沒有再建議黨中央慰留，因此國民黨組發會將依照程序註銷郭台銘的黨籍，目前全案上呈副主席兼秘書長曾永權，若曾永權同意，郭台銘的黨籍將正式被註銷，完成退黨程序。（編輯：謝佳珍）1080927

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