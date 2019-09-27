郭辦還原退選關鍵8日始末 蔡壁如向郭台銘道歉

（中央社記者余祥台北27日電）鴻海創辦人郭台銘16日深夜宣布不參選總統，不過，台北市政府顧問蔡壁如日前接受蘋果日報專訪時提到9日就知道，與郭陣營說法不一，蔡壁如今天說，那是幕僚自己的感覺，並多次向郭台銘道歉。

蘋果日報日前報導，蔡壁如接受專訪間接證實郭董早在宣布退選前8天已做出關鍵決定，郭柯兩營後續還連日上演「雙蔡同赴中選會」、「郭董震怒退黨」、「郭柯城隍會」、「郭馬會」、「郭郝會」等預備「秋節起義」戲碼，套用柯文哲9日公開受訪時曾稱「剩下這8天是台灣歷史上最關鍵8天」的說法，回過頭看似乎只是一場縝密計算的政治大秀。

永齡基金會副執行長蔡沁瑜、蔡壁如今天共同召開記者會說明。蔡沁瑜說，蔡壁如日前接受媒體專訪，對於郭董退選的時間點、部分內容被錯誤解讀，為了讓接下來的合作更順暢，決定一次把郭台銘退選始末說清楚。

蔡壁如還原當時接受專訪的狀況，記者詢問，柯文哲16日才被告知郭台銘不參選，是否有受騙的感覺，她則回應說，在前一週，也就是9日，她就有感覺到郭可能不選，「幕僚通常會有一些幕僚的感覺」，她也坦言，接受專訪不應該說幕僚的感受，並多次向郭台銘道歉。

蔡沁瑜則公布郭台銘決定不參選前的關鍵8日始末，10日郭柯幕僚到中選會了解中選會在中秋假期是否運作、領表作業等，「 若當時郭有不參選的念頭，幕僚不需要做這樣的工作」，幕僚要把工作做好，等待老闆決定。

蔡沁瑜說，10日晚上，郭台銘與柯文哲見面談選戰分工，包括設連署點和立委布局等，那天晚上臨時決定11日去新竹城隍廟拜拜。

11日郭台銘到新竹城隍廟，跟柯文哲媽媽和柯文哲一起參拜，如果當時有不參選的念頭，當時就會跟柯媽媽說；結束新竹行程後，又到立法院拜會前院長王金平並贈送月餅。

12日早上郭台銘先發布簡易的退黨聲明，下午發布正式退黨聲明，並將黨證退回區黨部，郭台銘當時強調，退黨跟要不要參選沒有關係。

13日中秋連假開始，針對外傳郭台銘將在「中秋起義」，因此他們特別拍影片跟大家說，郭台銘中秋連假會陪家人。14 、15日郭台銘都在共享天倫之樂。

15日深夜郭台銘決定退選，16日早上蔡沁瑜接受媒體聯訪，當時幕僚完全不知道郭台銘要退選，她受訪時僅說郭胸有定見，當天中午郭台銘則透過蔡壁如與柯文哲會面，當面說明不參選的決定，而郭幕僚是16日傍晚才知道，當日晚上郭台銘也會見了國民黨副主席郝龍斌、資深媒體人趙少康，由於消息走漏，最後決定在16日深夜發布退選聲明。

17日早上與王金平會面告知不參選的決定，並在臉書上發布不參選的影片。

蔡沁瑜強調，郭台銘15日深夜才做出退選的決定，在做出決定之後才告知其他人，針對媒體稱這是一場經縝密計算的政治大戲，她說，郭台銘是政治素人，如果可以設計出這一場政治大戲，也許最後會參選，就不會是這樣的結果。（編輯：林興盟）1080927