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找親民黨黃珊珊接副市長 柯文哲：用人不分黨派

最新更新：2019/09/27 11:12
親民黨市議員黃珊珊（中）被徵詢擔任台北市副市長，台北市長柯文哲（右）27日表示，用人不是看政黨、而是看適合職位與否。圖左為親民黨主席宋楚瑜（中央社檔案照片）
親民黨市議員黃珊珊（中）被徵詢擔任台北市副市長，台北市長柯文哲（右）27日表示，用人不是看政黨、而是看適合職位與否。圖左為親民黨主席宋楚瑜（中央社檔案照片）

（中央社記者陳怡璇台北27日電）親民黨市議員黃珊珊被徵詢擔任台北市副市長，台北市長柯文哲今天表示，用人不是看政黨、而是看適合職位與否，而跟親民黨的政治效應，柯文哲說再解釋就好。

親民黨市議員黃珊珊證實，有接獲台北市政府徵詢擔任副市長。台北市長柯文哲今天出席2019 TMU x MIT Healthcare Datathon，會前接受媒體聯訪時被問及此事，他說，第一任市長任期內就有想過要請黃珊珊當副市長，不過那時候她剛剛當選議員，「不可能說當市議員第一天就不幹了要去當副市長」。

柯文哲表示，市府希望有個副市長是來自民意機關，黃珊珊長期以來算蠻友善的，常常有在溝通，且她的質詢表現是按照事實來討論，也跟市府邏輯比較接近。

柯文哲說，他用人從來不看黨、是看對職位適不適合。外界關注親民黨對這件人事案的反應，柯文哲表示目前只是在討論階段、大家有個默契，還沒有處理；媒體追問親民黨是否因此不滿，柯文哲說「不會啦，這種東西解釋解釋就好」。

媒體追問是否意在培養接班人，柯文哲表示想太遠、3年後的事情現在討論太早。

而鴻海董事長郭台銘傳出持續在接觸親民黨，是否想爭取親民黨的2020總統大選門票，柯文哲表示不曉得，也不會去問郭台銘的下一步，「人家做什麼我們表達善意、表達支持就好，何必去介入人家做什麼事情」。（編輯：方沛清）1080927

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