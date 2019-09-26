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黃珊珊：獲徵詢接任台北市副市長 若需要願幫忙【更新】

最新更新：2019/09/26 16:53
親民黨籍台北市議員黃珊珊（中）26日表示，確實有接獲台北市政府徵詢接任台北市副市長。圖左為親民黨主席宋楚瑜、右為台北市長柯文哲。（中央社檔案照片）
親民黨籍台北市議員黃珊珊（中）26日表示，確實有接獲台北市政府徵詢接任台北市副市長。圖左為親民黨主席宋楚瑜、右為台北市長柯文哲。（中央社檔案照片）

（中央社記者梁珮綺、劉建邦台北26日電）親民黨市議員黃珊珊今天證實，有接獲市府徵詢擔任副市長，但相關人事權尊重台北市長柯文哲。而副市長鄧家基辦公室則表示，鄧家基將於10月去職。

目前台北市政府有3名副市長，分別為鄧家基、彭振聲與蔡炳坤。

柯文哲多次說過，黃珊珊與民進黨市議員高嘉瑜是副市長不二人選，也可培養為接班人。

知情人士今天下午向中央社記者表示，柯文哲近期確實有與黃珊珊、高嘉瑜2人聊天，詢問接任副市長意願，不過，高嘉瑜要代表民進黨參選台北市第4選區（內湖、南港）立委，並未同意。

親民黨籍台北市議員黃珊珊（圖）26日表示，台北市長柯文哲多年前曾跟親民黨主席宋楚瑜提過，希望她可接任副市長，但當時她要照顧小孩，所以沒有考慮；目前小孩已長大，時間較充裕，而柯文哲希望她透過擔任議員多年經驗讓台北市政更好，但相關人事權尊重柯文哲決定。中央社記者劉建邦攝　108年9月26日
親民黨籍台北市議員黃珊珊（圖）26日表示，台北市長柯文哲多年前曾跟親民黨主席宋楚瑜提過，希望她可接任副市長，但當時她要照顧小孩，所以沒有考慮；目前小孩已長大，時間較充裕，而柯文哲希望她透過擔任議員多年經驗讓台北市政更好，但相關人事權尊重柯文哲決定。中央社記者劉建邦攝　108年9月26日

而黃珊珊受訪時表示，柯文哲在3、4年前就曾跟親民黨主席宋楚瑜提過，希望她可接任副市長職務，但因當時她需要照顧小孩，所以沒有考慮。

黃珊珊說，目前小孩已長大，時間較充裕，而柯文哲希望她透過擔任議員多年經驗讓台北市政更好，她認為，柯文哲考慮的不是政黨，且也沒要求她加入民眾黨。

台北市政府副發言人戴于文則表示，柯文哲對於市府首長人事安排，皆配合當前北市府施政目標及策略布局調整，他說，坊間對於人事異動的傳聞已久，若有確定的人事異動，會再對外說明。

黃珊珊為台北市第2選區（內湖、南港）議員，包含本屆在內，擔任6屆市議員，2012年與2016年角逐立委失利，敗給國民黨蔡正元與國民黨李彥秀，今年親民黨主席宋楚瑜被指表態支持一國兩制後，她宣布辭去親民黨文宣部主任一職。

鏡週刊報導，台北市副市長可望由一直與柯文哲關係甚好的黃珊珊接任。

有律師資格的黃珊珊民國58年10月18日生，國立台灣大學法律系畢業，曾任親民黨文宣部主任。（編輯：李明宗、張銘坤）1080926

黃珊珊小檔案
  • 民國58年10月18日出生
  • 學歷：
    台大法律系
  • 經歷：
    台北市議員
    親民黨文宣部主任
    律師
    財團法人青年之愛文教基金會董事長
  • 來源：台北市議會
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