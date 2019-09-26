柯找黃珊珊接副市長 親民黨：無助白橘合作

（中央社記者劉冠廷台北26日電）親民黨籍台北市議員黃珊珊今天證實，有意願接任台北市副市長，是否有助於柯宋繼續合作，親民黨內人士則說，台北市長柯文哲從組黨到找黃珊珊入市府，都在挖橘營牆角，這無助雙方合作。

媒體報導，台北市副市長可望由黃珊珊接任，黃珊珊在受訪時也證實，確實有接獲柯文哲的徵詢；若黃珊珊最終順利進入北市府，是否有助於柯文哲與親民黨主席宋楚瑜之間的繼續合作，外界都在看。

據了解，從柯文哲組黨開始，白、橘之間的合作，就不如過往順利，親民黨組織部主任張碩文就曾說，宋楚瑜確實有思考過找台北市長柯文哲接班，但隨著柯文哲組黨後便打消念頭。甚至也傳出，在鴻海創辦人郭台銘確定不登記連署競選總統後，柯文哲曾想與宋楚瑜見面，但遭到宋婉拒。

一位親民黨內人士，下午在談起黃珊珊若擔任北市副市長，是否有助於雙邊的合作，他表示，這可能不會幫助白、橘之間的合作，因為早從柯文哲組黨後，包括親民黨台北市議員林國成的女兒，以及黃珊珊的助理，都先後加入，現在又找了黃珊珊擔任副市長，總讓人有被挖牆腳的感覺，所以這是要怎麼再繼續談合作。

但也有黨政人士直言，這件人事案無關白橘之間的合作與否，完全就是黃珊珊的個人意願問題而已。

此外，黃珊珊此舉，表面上可解讀成白橘再創合作空間的想像，但黃珊珊曾因宋楚瑜的兩岸論述，宣布辭去黨職，這次又直接表態接獲徵詢接任台北市副市長，值得觀察。（編輯：紀淑芳）1080926