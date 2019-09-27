親民黨：郭台銘初選後曾約宋楚瑜但未見面

（中央社記者劉冠廷台北27日電）親民黨秘書長李鴻鈞今天說，鴻海創辦人郭台銘在國民黨總統初選後，有透過管道想與親民黨主席宋楚瑜見面，但在「郭柯王」破局後，聯繫就中斷了，因此郭台銘與宋楚瑜沒見過面。

親民黨立法院黨團今天召開記者會，會前媒體關心下週郭台銘是否要找宋楚瑜談總統選舉，身兼黨秘書長的親民黨團總召李鴻鈞說，這件事他是看到媒體才知道，他重申，郭台銘在很早以前是有透過管道想與宋楚瑜見面，但後面就沒有了；至於現在傳出下週要見面，這他不清楚。

談起親民黨擁有推薦總統候選人的「門票」，李鴻鈞說，親民黨能擁有這張門票，是因為上次總統大選有很多選民認同親民黨與宋楚瑜，在這樣的支持度下，親民黨必須要尊重當初的支持者，這是神聖的門票，不能隨便交易、私相授受，必須慎重利用這張門票，要為選民負責；他也再次說明，至今宋楚瑜沒有與郭台銘、前立法院長王金平、台北市長柯文哲有任何接觸。

至於親民黨籍台北市議員黃珊珊證實接獲北市府徵詢擔任副市長一事，李鴻鈞則說，親民黨給予尊重與祝福，也不會反對，可是彼此要互相的尊重，柯文哲要黃珊珊接副市長，好歹也知會一下，這是基本的禮貌，更何況換掉的是與親民黨關係良好的副市長鄧家基；鄧家基這5年多來非常努力，值得肯定，他也不知道鄧家基被換的原因，對於黃珊珊有意接任副市長一事以及整個過程，親民黨完全不清楚，也沒有任何的關係。

此外，李鴻鈞也談到，人的互信是很重要的，柯文哲雖然目前人氣很高，可是親民黨也不會因此就去附著、依靠柯文哲，親民黨是有主體性的政黨，因此會堅持理念，這是基本的格調，請大家放心，親民黨會做出最後的決定，會朝民意所趨的方向。（編輯：林興盟）1080927