郭家軍是否競選立委 郭幕僚：朝參選方向規劃

（中央社記者王承中台北24日電）鴻海創辦人郭台銘幕僚郭昕宜今天表示，她跟幕僚蔡沁瑜、李縉穎對於是否參選區域立委，一直在朝向參選的方向規劃。郭陣營也確實與台北市長柯文哲繼續合作，絕對支持到底。

郭台銘宣布退出總統選舉後，各方關注郭柯王三方合作的動向。有週刊今天報導指出，郭、柯陣營持續保持合作默契，評估合組聯軍在國會選舉合作，具體模式有共享郭台銘既有的競選團隊、郭營推薦區域及不分區立委人才、郭柯全台輔選。

郭台銘幕僚郭昕宜告訴中央社記者，證實郭陣營確實與柯文哲有繼續合作，對於雙方共提立委參選人、共享競選團隊人才，以及互掛選舉看板，絕對是支持到底。她說，除郭柯王合作外，與理念相同的政黨，郭陣營也願意一起合作。

對於蔡沁瑜、李縉穎、郭昕宜是否已決定要參選桃園八德區、新北土城三峽、台中北屯北區立委，郭昕宜指出，目前一直在朝參選的方向規劃中，等到方向確定、各項條件都齊備後就會對外宣布。對於要以民眾黨籍還是無黨籍參選，郭昕宜說，都還在考量規劃。（編輯：林興盟）1080924