民眾黨不分區立委 郭台銘幕僚高虹安列口袋名單

（中央社記者梁珮綺台北24日電）台灣民眾黨預計10月中旬前提第二波區域立委名單，知情人士今天說，不分區立委已分頭徵詢，台經院所長孫智麗、女人迷創辦人張瑋軒及鴻海創辦人郭台銘幕僚高虹安都是口袋名單。

在郭台銘宣布不參與2020連署競選總統後，民眾黨主席柯文哲與郭仍保持合作熱度，若高虹安點頭納入不分區，象徵「郭柯合」更加緊密。

高虹安為永齡基金會顧問，學歷亮眼，為台灣大學資訊工程碩士、辛辛那提大學機械工程博士，擅長大數據分析，知情人士認為，高是不分區立委很好的人選。

北市府顧問蔡壁如也說，郭、柯雙方就區域立委提名部分達成共識，不會互提人選，而郭也願意全台跑透透替民眾黨區域立委站台。

台灣民眾黨22日公布首波區域立委8人，遍及台北市、新北市、台中市與高雄市，訴求「藍綠推兩邊，民眾擺中間」。知情人士指出，區域立委至少要提名10席，預計10月中旬前會公布第二波名單，目前已徵詢人選意願，縣市有台南市、高雄市。

各界關注的台北市第一選區（士林、北投），知情人士表示，不排除由台北市花卉產銷公司副董事長呂瀅瀅出戰，對上民進黨吳思瑤、國民黨汪志冰及無黨籍李婉鈺。

至於民眾黨不分區立委人選，知情人士坦言，儘管北市府勞動局長賴香伶、副發言人黃瀞瑩意願低，仍一直在討論名單中，目前也有徵詢孫智麗、張瑋軒。

孫智麗證實，17日接獲徵詢，雙方交換對民眾黨發展想法及規劃。她說，目前在台經院多以技術層面為主，政策面著墨較少，而對台灣未來產業、國家經濟發展有一些想法，相當樂意列入不分區立委名單。

而黃瀞瑩上午受訪時表示，民眾黨的方向和未來規劃還要討論，現階段以做好副發言人工作為優先。

柯文哲則說，黃瀞瑩是一枚活棋，列不分區與否都再繼續討論，對於前立法院長王金平可能爭取親民黨推薦參選2020總統、是否與親民黨主席宋楚瑜約碰面等，則回以「等事情發生再處理」、「再說」、「有在約了」。

另外，台北市研考會主委余家哲證實，台灣民眾黨選舉策略委員會已成立，包括他在內共9人，其他8人分別為秘書長張哲揚、蔡壁如、民眾黨中央委員張益贍、市府顧問周榆修、北市客委會主委徐世勳、北市畜產公司總經理姚量議、北農董事長秘書董德堉、高雄漢王飯店總裁林富男。

9人也進行系統分工，台北市由張益贍負責、新北市由周榆修、桃竹苗由徐世勳、中彰投由姚量議、雲嘉南由董德堉、高高屏由林富男、宜花東及離島由張哲揚負責，蔡壁如主要負責不分區，余家哲則負責全國選戰策略布局，如了解國際與國內外情勢以進行時程規劃等。（編輯：李亨山）1080924