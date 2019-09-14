總統選舉 柯文哲：國民黨原可贏的棋下到亂掉

（中央社記者程啟峰高雄14日電）台北市長柯文哲今天談及總統選舉時說，對中國國民黨來講，一場本來很容易贏的棋，下到現在都亂掉，「台灣就是充滿驚喜」。

柯文哲上午與太太陳佩琪參拜高雄市三鳳宮，現場有遶境活動加上柯粉到場助陣，場面熱烈。柯文哲夫婦隨後徒步到附近三民市場一攤麵線糊老攤商吃早餐並與市場攤商互動，沿途不少民眾高呼「總統好」。

媒體追問柯文哲偕妻南下是否有直搗高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜地盤較勁意味，柯文哲笑說，「想太多」。「總是繞一繞、一定會常來高雄」，且高鐵通車後北高是一日生活圈，陳佩琪姊姊也住高雄，陳佩琪別的地方不一定想去，但高雄比較想造訪。

此外，他說，昨晚與一些高雄在地人士共進晚餐，他才當了4年多市長，跟從政30、40年者相比還是「小學生」，聽聽別人意見還是很有幫助。

前鴻海精密工業股份有限公司董事長郭台銘退出國民黨後動向受關注，柯文哲被媒體問及是否知道郭台銘是否準備參選的進度時說，「如果要幫助別人，讓人家方便就好，何必去問東問西，讓他順其自然、自己決定」。他要幫忙就會幫忙，但不下指導棋。（編輯：李明宗）1080914