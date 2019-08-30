若9/17沒連署登記 柯文哲：跟宋楚瑜商量提名我

（中央社記者陳怡璇台北30日電）台北市長柯文哲在天下雜誌專訪中表示，不排除找親民黨主席宋楚瑜合作，如果9月17日連署登記截止沒去登記，「剩下去跟老宋商量，看他要不要提名我」。

台北市長柯文哲接受天下雜誌專訪，對於是否參選2020總統時，先說「目前沒有準備」，接著說「9月17日連署登記截止若沒有（去登記），就很難，剩下去跟老宋商量，看他要不要提名我」。

親民黨主席宋楚瑜能用政黨的總統推薦權讓柯文哲參戰，「我沒有跟他討論，但可以談一下」，並表示自己在台大醫院急診室是急重症科，都是最後一秒才下決定。

柯文哲在稍早的媒體聯訪時被問及，親民黨「願意給郭台銘一張門票」，他回應不是任誰講的都算數、聽聽就好，「除非老宋出來講」；而9月17日之前是靠自己力量去選，之後就要看親民黨的意願，「那個就完全是操之在人，就不是操之在我，所以就不是那麼有把握」。

柯文哲另在專訪中批評民進黨是「個人大於派系，派系大於政黨，政黨大於國家」的部落政治，並說如果總統蔡英文贏了「一定清算我啊」。

柯文哲說，他當時是支持蔡總統的，「可是怎麼會把國家搞成這個樣子」，現在他只看到要勝選、沒人解釋勝選完的下一步。而支持他的人是真正白的力量，是新興政治勢力，但他擔心他一走、台北就垮了，必須培養接班人。（編輯：李錫璋）1080830