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柯文哲創立台灣民眾黨
台北市長柯文哲選在8月6日他的60歲生日當天舉行「台灣民眾黨」創黨大會，並指民眾黨要「以台灣為名，以民眾為本」。柯文哲被推舉為黨主席，會中也選出4名中央委員及5名中央評議委員。
柯文哲創立台灣民眾黨
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柯文哲創立台灣民眾黨1/30

民眾黨獲內政部審核備案 拚9月前走完程序

最新更新：2019/08/27 18:41
台北市長柯文哲（中）6日召開台灣民眾黨創黨大會，他重申，台灣民眾黨要「以台灣為名，以民眾為本」，組黨要扛起改變政治文化的責任。中央社記者徐肇昌攝　108年8月6日
台北市長柯文哲（中）6日召開台灣民眾黨創黨大會，他重申，台灣民眾黨要「以台灣為名，以民眾為本」，組黨要扛起改變政治文化的責任。中央社記者徐肇昌攝　108年8月6日

（中央社記者梁珮綺台北27日電）台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，內政部已完成審核備案，民眾黨籌備處發言人林珍羽表示，已收到公文，後續還要依法完成政黨法人登記，力拚9月底前走完所有程序。

黨內人士表示，2020選舉在即，今年將會以推舉區域立委與不分區立委人選為主，黨職如秘書長、副主席急迫性不高，在黨員陸續入黨後，明年再推動黨務，包括中央委員、中評委等改選。

林珍羽說，完成法人登記後，政黨才算正式成立，目前都在進行作業中，希望在9月底前走完所有程序，一切底定後，會再對外公告。

她說，從8月6日創黨大會以來，收到千餘份入黨意向書，「現在還有滿多民眾寄來，持續增加中」，初步分析，意向書是老中青三代都有，沒有偏重年輕族群或年老族群。

至於秘書長、副主席等人選，林珍羽表示，待黨員申請入黨、由中評委審核後，會再召開遴選會議；立委人選則朝民代與全國性政治人物、媒體、專業文官、社運人士、企業代表等五大方向找人選。（編輯：李亨山）1080827

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